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التدين في المجتمع السعودي

3/11/2024 4:28:08 AM
(MENAFN- Al Watan) الدين كمفهوم: ثابت، والتديّن كممارسة: متغير بحسب المصالح المرسلة والاجتهاد الفقهي، والدين أصلٌ لا خلاف عليه بين المؤمنين، إلا من جهة ثبوته بالنص، ودلالة ذلك النص على الحكم الشرعي، وأما التدين ففيه خلاف عريض في أشكاله ومساراته وتوجهاته.
ولا يمكن فهم الظواهر المتعلقة بالتدين، سواء تنامي التدين أو قصوره، بمعزل عن المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وحينما أتحدث عن ارتفاع منسوب التدين أو خفوته، فإنني أتحدث عن ظاهرة اجتماعية، ولا أتحدث عن كفر وإيمان يترتب عليهما ثواب وعقاب، بعضه دنيوي، وغالبه أخروي، وهذا التفريق مهم في دراسة ومعالجة حالات التطرف، وحالات الإلحاد أو اللا دينية، وغير ذلك من تلك الظواهر المتعلقة بالدين والتدين، وهي متداخلة، ولا تنفصل عن بعضها البعض، وقد يكون بعضها سببًا للآخر بطريقة أو بأخرى، ومن هذا المنطلق سنجد أن تأثر التدين داخل المجتمع بين الخفوت والبروز، يعود إلى عوامل ومتغيرات ثقافية داخلية وخارجية، يصوغها الاقتصاد والسياسة والاجتماع.
وغني عن القول: إن البروز والخفوت هنا يقصد به درجات قد تصل إلى الإلحاد، نزولًا إلى اللا دينية، صعودًا إلى التطرف وتدين التنظيمات والجماعات الإسلاموية، وصولًا إلى الجرأة على الإرهاب والتكفير وسفك الدماء، وبين النزول والصعود تكمن مرحلة الاعتدال، وهي المساحة الواسعة للتسامح والتعايش.
والدين مكون أساسي من مكونات المجتمع السعودي، وهو القيمة العليا في المجتمع، بالنظر لعموم الناس، حيث إن حضوره ذو كثافةٍ عاليةٍ، والجدل فيه مستمر غير منقطع، سواءً في مسائل القرب من التديّن أو مسائل البعد عنه، أو محاولة فتح أبواب تجديد الخطاب الديني وفتحه، أو بمحاولة تحجيمه وتأطيره في قوالب معينة (كالصحوية)، أي أن هناك صراعًا ينطلق ويعود إلى نقطة أساسية، هي أشكال الحضور الديني في المجتمع وفضاءاته.
والتدين الحقيقي السمح، له دور مهم في الوقاية من الانحرافات وتدعيم السلوك الإيجابي في المجتمع، وأنا هنا أحكي عن طبيعة مجتمعي السعودي الثقافية والمعرفية، ولست بصدد مناقشة مسألة (الدين والأخلاق) وأيهما يجب أن يكون العاصم من الانحراف، أو أيهما أولى، أو أيهما يأتي أولًا.
وكما ذكرنا آنفًا، فإن ثمة استحضارًا مكثفًا للتدين يبقى موجودًا وملاحظًا بقوة ولا يختفي في المجتمع السعودي عبر الزمن، ولمحاولة فهم أشكال الحضور التديني الغالب على الساحة السعودية، لا بد من تحقيب تاريخ التدين في المجتمع السعودي، ومن الممكن اقتراح أربع مراحل زمنية للتدين في المجتمع السعودي الحديث، هي:
مرحلة ما بعد ((السبلة، 1929))، إلى منتصف الستينيات.
مرحلة التكوين والانتشار التديّني الصحوي في كامل عقدي الستينيات والسبعينيات.
مرحلة الصحوة، من الثمانينيات إلى ما بعد الربيع العربي بست سنوات.
مرحلة ما بعد الصحوة، والتي بدأت من أواخر 2017.
وما يهمني في هذا المقال وما بعده، هو ((مرحلة ما بعد الصحوة))، والتي باتت الآن بعد مضي ما يزيد عن خمس سنوات من التحقيب المقترح، عبارة عن حالة من المراجعة لكثيرٍ من أفكار الصحوة، والنكوص عنها لا أكثر، ولم تصل إلى مرحلة بناء مشروع تديني متكامل يمكن له أن يحمي مسيرة التدين في المجتمع السعودي ((لمرحلة ما بعد الصحوة))، عبر الانتقال إلى الخطاب الديني الاجتهادي المنفتح، وتطوير أدواته ومساراته بما يتوافق مع المرحلة التنموية التي تمر بها البلاد، وبما يتوافق مع المتغيرات العالمية في التقنية والاقتصاد والاستثمار والسياسة، ويدلل على قولنا أن ((مرحلة ما بعد الصحوة)) لم تتوافر على سياقات بنيوية متكاملة، أو مشروع نهضوي تديني، وأن هذه المرحلة شهدت كذلك تطورًا في أفكار الصحوة ومشروعاتها، والتي ظهرت في قوالب جديدة وحديثة، لمحاولة مقاومة الإلغاء والتهميش، ويمكن ملاحظة ذلك في مثال واحد بسيط على سبيل الدلالة على تغير إستراتيجيات وتكتيكات ((الصحوية))، وهو تلاشي الاحتشاد الجماهيري مع بقاء حضور الفكر الصحوي مسيطرًا على قطاع عريض من المجتمع، ويبرز ذلك في إثارة الجدل حول برامج الاستثمار، وبرامج هيئة الترفيه، أو البرامج السياحية وغيرها.
وعطفًا على تدين الأجيال المتعاقبة في المجتمع السعودي، والآثار التي صاحبت تلك التدينات عبر المراحل الأربعة المقترحة، يبقى السؤال المهم: ماذا عن تدين جيل 2010؟! والذي ينبغي قياسه ومراقبته، في ظل المتغيرات والاختلافات الثقافية، والانفتاح الحضاري، وبمعنى آخر: ما الخطط التربوية التدينية الحامية للمنجز الحضاري والتنموي لجيل سيبلغ الثلاثين في عام 2040؟!
ولفهم مدى أهمية هذا السؤال، يمكن الرجوع إلى مرحلة سابقة، حيث إننا في لحظة من اللحظات ارتفع في المجتمع منسوب التشدد ولم يستطع الفرد العادي أن يتكيف معه، مما جعله يعيش شعورًا بالذنب، أنتج متشددين ومتزمتين، وقعوا ضحايا للفتنة الصحوية، التي خلقت واقعًا موازيًا في المجتمع، أصبح لاحقًا هو الحياة الطبيعية لغالبية المجتمع، سلوكًا وفكرًا، أو فكرًا فقط، الأمر الذي أدى إلى إلغاء المعطى الوطني، ومفهوم المواطنة، والذي يقع اللوم فيه على السياقات الاجتماعية السائدة، وأدوات التعليم والإعلام والشؤون الدينية وغيرها، ومن هنا تأتي أهمية طرح السؤال الآنف، حيث إن التحولات الفكرية اليوم ستقود بالضرورة إلى اتجاهات فكرية وسلوكية بعيدة عن الاعتدال والوسطية بسبب عدم الانتباه إلى حماية مسيرة التدين، وهنا يجب أن تكون محاربتنا للتطرف، والانفتاح على الاعتدال والتسامح، داعمة لمسيرة التدين المعتدل في المجتمع ((لمرحلة ما بعد الصحوة))، عبر برامج مرتبطة بنظريات تساند التدين المعتدل، فالدين له قيمته في حياة المجتمع السعودي، ومن ارتبط بهذه القيمة أعطاه التدين نوعًا من المكانة، وهذه هي ثقافة المجتمع، ولا بأس في ذلك، متى ما تم ضمان ابتعاد ذلك التدين عن العبث في حياة الناس، وعن العبث بالمشروع الحضاري التنموي الوطني، ومتى ما ابتعد عن ((ساس ويسوس))، كما أن التديّن له جوانب معرفية ووجدانية وعاطفية، تترجم إلى سلوك تلقائي، يمكن الإفادة منه لإنتاج مواطن صالح، يعلي من قيمة الوطن والمواطنة، ومن هنا فالمتعين علينا الاستمرار بنقد التدين والمتدين، وتكثيف هذا النقد في هذه المرحلة بالذات، التي تراوح فيها الصياغة التدينية وخطابها وفتواها في مكانها، وللحديث بقية.

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