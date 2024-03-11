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هدنة رمضان: لا إسرائيل أرادت ولا إيران سهلت

3/11/2024 4:28:08 AM
(MENAFN- Al Watan) لا هدنة، إذًا، قبل بداية شهر رمضان، وربما لن تكون هدنة خلاله. هذا ما أملاه ((منطق الحرب))، مقدار ما فرضته حسابات السياسة الداخلية (لرئيس الوزراء الإسرائيلي شخصيًا)، وحسابات المواجهة الاستراتيجية التي تخوضها إيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، عبر ((حماس)) و((الجهاد)) ووكلائها الآخرين. لم تكن الخسائر البشرية وحجم الدمار في أي لحظة جزءًا من هواجس هذه الدول الثلاث/ الأطراف، لا إنسانيًا ولا أخلاقيًا، أما اللا دُوَل/ الأطراف فليس لها خيار ولم يعد لها سوى العضّ على الجروح. حتى المجاعة التي بات عدادها يرتفع يوميًا لا تشكّل حافزًا لفرملة التوحّش الإسرائيلي وهجماته على الجوعى منتظري المساعدات. ومع دخول الحرب شهرها السادس وبلوغ الحصيلة الدموية مئة وعشرة آلاف إنسان بين قتيل ومفقود وجريح، أصبح الموت عاديًا عند الغزّيين المردّدين ((حسبي الله ونعم الوكيل))، تمامًا كما أصبح اليأس من العرب والعالم. ولا عزاء لأولئك الملايين من شبان العالم الذين لا يزالون يخرجون للمطالبة بـ ((وقف إطلاق النار الآن)) والهتاف ((فلسطين حرّة، حرّة)).
كان فشل مفاوضات الهدنة متوقّعًا: بنيامين نتانياهو وزمرة المتطرّفين التي تسيّره لا يريدون إنهاء الحرب، ولا مجال للمراهنة على ((اعتدال)) بيني غانتس أو غادي ايزنكوت فهما عسكريان بنيا سمعتهما على قتل الفلسطينيين. لذلك فإنهم يعتبرون جميعًا أن إسرائيل خسرت الكثير وتهشّمت صورتها داخليًا وخارجيًا، لكنها لا تزال تعوّل على احتمال ولو ضئيل لأن تربح ((صورة النصر)) بالوصول إلى قادة ((حماس)) في آخر زاوية من النفق الأخير، حتى لو كلّفها ذلك التسبّب بقتل مَن تبقّى من رهائن وتعريض العلاقة مع أمريكا للاهتزاز. وعلى أي حال، وعلى الرغم من اهتمام واشنطن بالرهائن الأمريكيين في غزّة، ومن حاجة إدارة جو بايدن إلى الهدنة في حملته الانتخابية، لم يصدر عنها ما يشير إلى أي تغيير في تأييدها للحرب، بل إنها اختارت تحميل ((حماس)) مسؤولية انهيار مفاوضات الهدنة. ثم إن إنزال المساعدات جوًّا وبناء ميناء موقّت لإيصالها لا يحجبان عدم الرغبة في إلزام إسرائيل بتسهيل وصولها برًّا، ولا الاستمرار بتوفير الأسلحة التي يستخدمها الإسرائيليون في قتل منتظري المساعدات...
ربما كانت الاعتبارات نفسها تتحكم بحسابات إيران ومشوراتها/ أوامرها لوكلائها، ما ينعكس في تشدّد ((حماس)) بشروطها للهدنة، وأهمها أن يكون وقف نهائي لإطلاق النار. فبعدما دفعت بالغزّيين إلى هذا الكمّ الهائل من التضحيات معتبرةً ذلك ((صمودًا بطوليًا)) من جانبهم، ليس هناك معنىً، بالنسبة إلى الحركة، لأي توقّف مؤقّت ثم استئناف مواجهة قتالية تعرف مسبقًا أنها ستستمر حتى ((القضاء)) على القدرات العسكرية لـ ((كتائب القسام)) والفصائل الأخرى. لدى ((حماس)) ما تخسره، وهو أن تكون أو لا تكون في ((اليوم التالي))، لذا فهي حسمت خيارها بـ ((النصر أو الاستشهاد))، أي أن تكسب ولو معنويًا في غزّة التي تحوّلت قطاعًا من ركام وخيام وسكانًا من جياع ومكلومين... وهكذا بلغت مفاوضات الهدنة انسدادًا من طرفيها، وأفضت عمليًا إلى النتيجة نفسها، فإسرائيل متمسّكة بالذهاب إلى ((المجزرة الكبرى)) وإيران لا تريد أن تنتهي الحرب بخسارتها ورقتَيْ ((حماس)) و((الجهاد)).
مهّد مجلس الحرب الإسرائيلي لفشل مساعي الهدنة بتهديد ((حماس)) بأن شهر رمضان لن يكون عقبة أمام تنفيذ الخطة الجاهزة لاجتياح رفح إذا لم توافق على الاتفاق المقترح لوقف مؤقّت لإطلاق النار. واستعرضت مقالات وتحليلات إسرائيلية وقائع حربية قديمة وحديثة حصلت خلال شهر رمضان لإقصاء ذريعة الضرورة التي تبرّر الضغط حتى الأمريكي على إسرائيل كي توقف الحرب، وأيضًا للدلالة إلى أن شهر الصوم لدى المسلمين لم يحل دون شن ((حرب العاشر من رمضان)) (حرب 6 أكتوبر 1973) مثلًا، أو حروب ومواجهات تبادل الطرفان إشعالها في غزّة في 2014 (الجرف الصامد) و2021 (سيف القدس)، وقبلها أو بعدها في مواجهات الأقصى (1989) ومجزرة الحرم الإبراهيمي (1994) وأيام الغضب (2004) واقتحام المستوطنين للأقصى فجرًا (2023)، وغير ذلك... وكان للتذكير بهذه الأحداث هدفان: المحاججة بأن حلول رمضان خلال حرب دائرة ليس مبرّرًا لوقفها، وإثبات أن المسلمين أنفسهم لم يكرّسوا هذا الشهر للتهدئة والتهادن بل حافزًا للجهاد.
وبطبيعة الحال تجاهل مستعيدو تلك الوقائع أن هناك احتلالًا، وأن استفزازات واعتداءات سبقتها وتبعتها كمحاولات حرق المسجد الأقصى وتكرار اقتحام حرمه وفرض قيود على الصلاة فيه. وعدا أن هذا الممارسات لامست طابعًا دينيًا للصراع، فإن زمرة المتطرّفين في الحكومة الحالية تواصل تحدّي التحذيرات من اندلاع حرب دينية، وقد منحها الجيش حجّة إضافية بإقدامه على تدمير منهجي لمساجد غزّة وقيام جنوده بأعمال تدنيس متعمّد للعديد منها حتى بعد هدمها. قد يكون الضغط الأمريكي لانتزاع ((هدنة رمضان)) من قبيل إظهار الاحترام لشهر الصوم، ليس أمام الفلسطينيين وإنما إزاء دول مسلمة ترشّحها واشنطن لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
كان يوم المرأة العالمي فلسطينيًا هذه السنة، وسط شهادات قاسية لنساء يجاهدن لتضميد الجروح والبحث عن أي طعام لإبقاء أبنائهن وبناتهن على قيد الحياة. وتزامن هذا اليوم مع صدور تقرير أممي صادم تضمّن توثيقًا للحالات الأبشع في ممارسات قوات الاحتلال في السجون، وبينها اغتصاب أكثر من مئة امرأة، عدا التعذيب الهمجي الذي أدّى إلى تصفية العشرات من المعتقلين. لكنه تزامن أيضًا مع توصية الحاخام الياهو مالي بقتل نساء غزّة وأطفالها ((طبقًا للشريعة اليهودية))، وقد أظهرت القوات الإسرائيلية التزامًا دقيقًا بتطبيق القتل، كما شرّعه هذا الحاخام وسواه، لأن النساء ولّادات وهن ((مصدر الحياة)) أما الأطفال فهم ((مقاتلو المستقبل))، والأفضل أن يُقضى عليهم الآن.
يريد الرئيس الأمريكي أن يكون لإسرائيل إشراف أمني على الميناء المؤقّت للمساعدات، وبذلك يجرّد مبادرته من بُعدها الإنساني البحت. وتريد إسرائيل الاحتفاظ بوجودها العسكري في قطاع غزّة أيًّا تكن طبيعة ((اليوم التالي))، فبعدما فرضت الحصار الشامل وصولًا إلى المجاعة تصرّ على أن يُعطى لها ((الحق)) في هندسة تلك المجاعة وإدامتها لتوظيفها في تهجير الفلسطينيين من غزّة، وبعدما ارتكبت الفظائع الإجرامية ستسعى جهدها لكبح انكشاف ما خفي من حقائق بعد انتهاء الحرب كي يعود حلفاؤها إلى تأهيلها كـ ((واحة ديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط))، على الرغم من اكتشافهم أن هذه ((الإسرائيل)) منبوذة من أجيالهم الجديدة. إذ إن بشاعة جرائمها لطّخت سمعة الديمقراطيات الغربية التي دعمتها، فأقلّ ما باتت تلك ((الديمقراطيات)) توصم به أنها شريكة إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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