23 ألف مخالفة للنقل البري و4 مناطق تتصدر

(MENAFN
- Al Watan) رصدت الهيئة العامة للنقل خلال شهر فبراير الماضي 23.279 مخالفةً على أنشطة النقل البري، و7.179 مخالفة رصد آلي، بينما سجلت الفرق الرقابية 92 مخالفة في أنشطة النقل البحري و19 ملاحظة في أنشطة النقل السككي.
وسجلت منطقة مكة المكرمة المخالفات الأعلى بين المناطق بـ 9.704 مخالفات، تلتها منطقة الرياض بـ 7.999، ثم المنطقة الشرقية بـ 4.282، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 1.900 مخالفة.
مركبات أجنبية
نفّذت الهيئة ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال الشهر، نتج عنها 227.525 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 225.089 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 622 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1.814 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 7.460 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 20 زيارة في النقل السككي تضمنت قطار جامعة الأميرة نورة بالرياض، وقطار محطة حائل، وقطار محطة الجوف، وقطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطتي السليمانية والرصيفة.
التزام وامتثال
أكدت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر فبراير الماضي بلغت 93%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل المركبات دون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وعدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، إضافة إلى عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وكذلك تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة ((منشآت))، والأجرة العامة، إضافة إلى أجرة المطار (أفراد).
المخالفات والمناطق
النقل البري
23.279
رصد آلي
7.179
النقل البحري
92
النقل السككي
19
مكة المكرمة
9.704
الرياض
7.999
الشرقية
4.282
المدينة المنورة
1.900
MENAFN11032024000089011017ID1107959592
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.