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23 ألف مخالفة للنقل البري و4 مناطق تتصدر

3/11/2024 4:28:08 AM
(MENAFN- Al Watan) رصدت الهيئة العامة للنقل خلال شهر فبراير الماضي 23.279 مخالفةً على أنشطة النقل البري، و7.179 مخالفة رصد آلي، بينما سجلت الفرق الرقابية 92 مخالفة في أنشطة النقل البحري و19 ملاحظة في أنشطة النقل السككي.
وسجلت منطقة مكة المكرمة المخالفات الأعلى بين المناطق بـ 9.704 مخالفات، تلتها منطقة الرياض بـ 7.999، ثم المنطقة الشرقية بـ 4.282، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 1.900 مخالفة.
مركبات أجنبية
نفّذت الهيئة ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال الشهر، نتج عنها 227.525 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 225.089 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 622 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1.814 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 7.460 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 20 زيارة في النقل السككي تضمنت قطار جامعة الأميرة نورة بالرياض، وقطار محطة حائل، وقطار محطة الجوف، وقطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطتي السليمانية والرصيفة.
التزام وامتثال
أكدت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر فبراير الماضي بلغت 93%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل المركبات دون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وعدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، إضافة إلى عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وكذلك تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة ((منشآت))، والأجرة العامة، إضافة إلى أجرة المطار (أفراد).
المخالفات والمناطق
النقل البري
23.279
رصد آلي
7.179
النقل البحري
92
النقل السككي
19
مكة المكرمة
9.704
الرياض
7.999
الشرقية
4.282
المدينة المنورة
1.900

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