Monday, 11 March 2024 01:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضوابط جديدة لاستخدام 100% في الأسواق

3/11/2024 4:28:08 AM
(MENAFN- Al Watan) ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، موردي منتجات الغزل والنسيج بضرورة التقيد بضوابط استخدم عبارة ((100%)) وكذلك عبارة ((خالص)) على منتجاتها بحيث لا تستخدم تلك العبارات عند الترويج أو ضخ السلع في الأسواق إلا وفق معايير فنية تفرضها الهيئة، سعيًا منها لضمان مطابقة المنتجات، والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
منع التضليل
بحسب التحديث الجديد الذي أقرتها الهيئة، فإنه يلزم أن تكون البيانات الإيضاحية للمنتَجات النسيجية، المُعدة لوضعها وعرضها في السوق محتوية على جميع البيانات اللازمة، ومن ذلك أن تكتب هذه البيانات على بطاقات البيانات بأحرف واضحة، وأن تكون موحدة من حيث الحجم ونوع الخط، وبما يسهل قراءتها عند الشراء، إضافة إلى ضرورة تثبيت بطاقة البيانات الإيضاحات بإحكام على المنتج، بحيث يصعب إزالتها، وأن تكون جميع المعلومات في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة، مع ضرورة أن لا تحتوي بطاقة البيانات على آيات قرآنية أو لفظ الجلالة، وألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة، وكذلك أنواع الألياف المكونة للمنتج، موصوفة بأسمائها، ومتبوعة بنسب الكتلة المئوية لها، وذلك حسب المواصفات القياسية، والمعلومات الدالة على الوزن أو المقاس أو الأبعاد حسب طبيعة المنتج، واسم المورد وسجله التجاري وبلد المنشأ.
نفس الألياف
حددت المتطلبات الفنية بأنه يجب ألا توصف المنتجات النسيجية بعلامة 100% نقي أو خالص، ما لم يتكون المنتج حصريًا من نفس الألياف ، ولا يعتبر منتَج الغزل والنسيج ((خالصًا)) أو ((نقيًا)) 100% ((إلاَّ إذا كان مصنوعا من نوع واحد من الألياف، ولا تزيد نسبة الشوائب عن 5% بالنسبة للأقمشة الصوفية السميكة، ولا تزيد عن 2% بالنسبة للأقمشة الأخرى، على أن يكون ذلك من متطلبات التصنيع، وذلك وفقًا للممارسات التصنيعية الجيدة، وليس إضافة مقصودة، وكذلك عدم وصف الصوف بأنه ((صوف خام)) ما لم إلا في حال عدم تعرضه لأي عمليات عزل أو تبليد، ولم يخضع إلى أي علاج أو استخدام يمكن أن يتلف الألياف الخامة.
اشتراطات
- البيانات الإيضاحية بأحرف واضحة
- توحيد حجم ونوع الخط
- تثبيت بطاقة البيانات ليصعب إزالتها
- جميع المعلومات صحيحة ومثبتة
- ألا تحتوي على آيات قرآنية أو لفظ الجلالة
- ألا تكون مخالفة للنظام والآداب العامة

MENAFN11032024000089011017ID1107959591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث