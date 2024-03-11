ضوابط جديدة لاستخدام 100% في الأسواق

(MENAFN
- Al Watan) ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، موردي منتجات الغزل والنسيج بضرورة التقيد بضوابط استخدم عبارة ((100%)) وكذلك عبارة ((خالص)) على منتجاتها بحيث لا تستخدم تلك العبارات عند الترويج أو ضخ السلع في الأسواق إلا وفق معايير فنية تفرضها الهيئة، سعيًا منها لضمان مطابقة المنتجات، والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
منع التضليل
بحسب التحديث الجديد الذي أقرتها الهيئة، فإنه يلزم أن تكون البيانات الإيضاحية للمنتَجات النسيجية، المُعدة لوضعها وعرضها في السوق محتوية على جميع البيانات اللازمة، ومن ذلك أن تكتب هذه البيانات على بطاقات البيانات بأحرف واضحة، وأن تكون موحدة من حيث الحجم ونوع الخط، وبما يسهل قراءتها عند الشراء، إضافة إلى ضرورة تثبيت بطاقة البيانات الإيضاحات بإحكام على المنتج، بحيث يصعب إزالتها، وأن تكون جميع المعلومات في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة، مع ضرورة أن لا تحتوي بطاقة البيانات على آيات قرآنية أو لفظ الجلالة، وألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة، وكذلك أنواع الألياف المكونة للمنتج، موصوفة بأسمائها، ومتبوعة بنسب الكتلة المئوية لها، وذلك حسب المواصفات القياسية، والمعلومات الدالة على الوزن أو المقاس أو الأبعاد حسب طبيعة المنتج، واسم المورد وسجله التجاري وبلد المنشأ.
نفس الألياف
حددت المتطلبات الفنية بأنه يجب ألا توصف المنتجات النسيجية بعلامة 100% نقي أو خالص، ما لم يتكون المنتج حصريًا من نفس الألياف ، ولا يعتبر منتَج الغزل والنسيج ((خالصًا)) أو ((نقيًا)) 100% ((إلاَّ إذا كان مصنوعا من نوع واحد من الألياف، ولا تزيد نسبة الشوائب عن 5% بالنسبة للأقمشة الصوفية السميكة، ولا تزيد عن 2% بالنسبة للأقمشة الأخرى، على أن يكون ذلك من متطلبات التصنيع، وذلك وفقًا للممارسات التصنيعية الجيدة، وليس إضافة مقصودة، وكذلك عدم وصف الصوف بأنه ((صوف خام)) ما لم إلا في حال عدم تعرضه لأي عمليات عزل أو تبليد، ولم يخضع إلى أي علاج أو استخدام يمكن أن يتلف الألياف الخامة.
اشتراطات
- البيانات الإيضاحية بأحرف واضحة
- توحيد حجم ونوع الخط
- تثبيت بطاقة البيانات ليصعب إزالتها
- جميع المعلومات صحيحة ومثبتة
- ألا تحتوي على آيات قرآنية أو لفظ الجلالة
- ألا تكون مخالفة للنظام والآداب العامة
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