اتحاد القدم يحقق في اتهامات التلاعب بالثالثة

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أنه ينتظر أن يفتح الاتحاد السعودي لكرة القدم تحقيقا عاجلا في قضية اتهام منسوبي وجماهير نادي التهامي، لنادي محايل بالتواطؤ مع نادي الغوطة خلال مواجة الفريقين أول من أمس، لحساب الجولة الـ18 إلى لدوري الدرجة الثالثة، والتي كسبها الغوطة 5 /صفر، فيما تغلب التهامي على ضيفه خيبر 4 /1، مما منح الغوطة بطاقة التأهل لنصف نهائي الدوري عن المجموعة الأولى للدوري والصعود إلى دوري الدرجة الثانية، بفارق الأهداف عن التهامي، بعد تعادلهما في المواجهات المباشرة سلبيا ذهابا وإيابا.
منع الأساسيين
اتهم رئيس التهامي خالد فقيهي في تصريحات فضائية نادي محايل بمنع لاعبيه الأساسيين من المشاركة في مواجهة الغوطة، وشارك بلاعبين ناشئين في مباراة مهمة وحاسمة، وأن ناديه التهامي تضرر من ذلك، وأحبطت محاولته بالصعود للدرجة الثانية، مشيرا أن ناديه طلب من الاتحاد السعودي التحقيق في الحادثة.
رفض الاتهامات
بينت مصادر موثوقة في نادي محايل، أن إدارة النادي ترفض كل الاتهامات الموجهة للكيان بالتواطؤ وتسليم المباراة للغوطة، وأنها أحالت تصريحات رئيس التهامي الفضائية إلى المختص القانوني لدراستها، وإذ ثبت لها أنه أساء لناديها والقائمين عليه فإنها سترفع شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم حسب اللوائح والأنظمة التي تكفل حق الجميع.
وأشارت المصادر إلى أن المباراة أقيمت في ظل تواجد مراقب إداري للمباراة، سيقدم تقريره للاتحاد السعودي، وأكدت المصادر أن محايل خاض المباراة كأي مواجهة أخرى دون تهاون، كما بينت أن إدارة محايل ترصد حاليا جميع الاتهامات الموجهة لها في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا منصة X، وسترفع شكوى رسمية في المعرفات التي أساءت للنادي واتهمته بالتخاذل والتواطؤ.
- الغوطة تصدر مجموعته بفارق هدف واحد
- منسوبو التهامي اتهموا محايل بالتواطؤ مع الغوطة
- مصادر تؤكد أن اتحاد القدم سيفتح تحقيا عاجلا
- مصادر في محايل تشير إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد متهميها
- رئيس التهامي يتهم محايل بمنع لاعبيه الأساسين من المشاركة أمام الغوطة
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