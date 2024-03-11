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اتحاد القدم يحقق في اتهامات التلاعب بالثالثة

3/11/2024 4:28:08 AM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أنه ينتظر أن يفتح الاتحاد السعودي لكرة القدم تحقيقا عاجلا في قضية اتهام منسوبي وجماهير نادي التهامي، لنادي محايل بالتواطؤ مع نادي الغوطة خلال مواجة الفريقين أول من أمس، لحساب الجولة الـ18 إلى لدوري الدرجة الثالثة، والتي كسبها الغوطة 5 /صفر، فيما تغلب التهامي على ضيفه خيبر 4 /1، مما منح الغوطة بطاقة التأهل لنصف نهائي الدوري عن المجموعة الأولى للدوري والصعود إلى دوري الدرجة الثانية، بفارق الأهداف عن التهامي، بعد تعادلهما في المواجهات المباشرة سلبيا ذهابا وإيابا.
منع الأساسيين
اتهم رئيس التهامي خالد فقيهي في تصريحات فضائية نادي محايل بمنع لاعبيه الأساسيين من المشاركة في مواجهة الغوطة، وشارك بلاعبين ناشئين في مباراة مهمة وحاسمة، وأن ناديه التهامي تضرر من ذلك، وأحبطت محاولته بالصعود للدرجة الثانية، مشيرا أن ناديه طلب من الاتحاد السعودي التحقيق في الحادثة.
رفض الاتهامات
بينت مصادر موثوقة في نادي محايل، أن إدارة النادي ترفض كل الاتهامات الموجهة للكيان بالتواطؤ وتسليم المباراة للغوطة، وأنها أحالت تصريحات رئيس التهامي الفضائية إلى المختص القانوني لدراستها، وإذ ثبت لها أنه أساء لناديها والقائمين عليه فإنها سترفع شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم حسب اللوائح والأنظمة التي تكفل حق الجميع.
وأشارت المصادر إلى أن المباراة أقيمت في ظل تواجد مراقب إداري للمباراة، سيقدم تقريره للاتحاد السعودي، وأكدت المصادر أن محايل خاض المباراة كأي مواجهة أخرى دون تهاون، كما بينت أن إدارة محايل ترصد حاليا جميع الاتهامات الموجهة لها في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا منصة X، وسترفع شكوى رسمية في المعرفات التي أساءت للنادي واتهمته بالتخاذل والتواطؤ.
- الغوطة تصدر مجموعته بفارق هدف واحد
- منسوبو التهامي اتهموا محايل بالتواطؤ مع الغوطة
- مصادر تؤكد أن اتحاد القدم سيفتح تحقيا عاجلا
- مصادر في محايل تشير إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد متهميها
- رئيس التهامي يتهم محايل بمنع لاعبيه الأساسين من المشاركة أمام الغوطة

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