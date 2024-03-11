Monday, 11 March 2024 01:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشاركة بنزيما غامضة

3/11/2024 4:28:08 AM
(MENAFN- Al Watan) خضع مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما لاختبار طبي يحدد مدى قدرته على المشاركة مع العميد في الكلاسيكو، الذي سيجمعهما غدا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ولم يشارك بنزيما أمام الهلال في الجولة الـ22 من الدوري السعودي، ومباراة الذهاب القارية، بسبب إصابة في عضلة الساق، لكنه يعاني حاليا من إصابة جديدة أسفل الظهر، قد تمنعه أيضًا من مواجهة الهلال للمرة الثالثة.

MENAFN11032024000089011017ID1107959589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث