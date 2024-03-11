مشاركة بنزيما غامضة

(MENAFN
- Al Watan) خضع مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما لاختبار طبي يحدد مدى قدرته على المشاركة مع العميد في الكلاسيكو، الذي سيجمعهما غدا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ولم يشارك بنزيما أمام الهلال في الجولة الـ22 من الدوري السعودي، ومباراة الذهاب القارية، بسبب إصابة في عضلة الساق، لكنه يعاني حاليا من إصابة جديدة أسفل الظهر، قد تمنعه أيضًا من مواجهة الهلال للمرة الثالثة.
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