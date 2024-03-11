الهلال يجهز الثنائي المصاب

(MENAFN
- Al Watan) يواصل الجهاز الطبي في الهلال تجهيز الثنائي الدولي سالم الدوسري، وحسان تمبكتي لمواجهة الاتحاد غدا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويخضع اللاعبان لبرنامجين علاجيين وتأهيليين، بعد الإصابتين اللتين لحقتا بهما مؤخرا، وسيتحدد اليوم مدى إمكانية مشاركتهما في الكلاسيكو القاري من عدمه.
ميدانيا، فرض مدرب الزعيم البرتغالي جورجي جيسوس تدريبات فنية منوعة على لاعبيه، طبق خلالها عددا من الجمل التكتيكية.
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