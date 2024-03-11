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الهلال يجهز الثنائي المصاب

3/11/2024 4:28:07 AM
(MENAFN- Al Watan) يواصل الجهاز الطبي في الهلال تجهيز الثنائي الدولي سالم الدوسري، وحسان تمبكتي لمواجهة الاتحاد غدا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويخضع اللاعبان لبرنامجين علاجيين وتأهيليين، بعد الإصابتين اللتين لحقتا بهما مؤخرا، وسيتحدد اليوم مدى إمكانية مشاركتهما في الكلاسيكو القاري من عدمه.
ميدانيا، فرض مدرب الزعيم البرتغالي جورجي جيسوس تدريبات فنية منوعة على لاعبيه، طبق خلالها عددا من الجمل التكتيكية.

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