أهداف عكسية وحمراء واحدة

أهداف عكسية وحمراء واحدة
التاريخ
3/11/2024 4:28:07 AM
(MENAFN
- Al Watan) طغت الأهداف العكسية، على الجولة الـ23 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتقلص عدد البطاقات الحمراء، إذ لم تظهر سوى مرة واحدة، وابتعد الهلال بالصدارة، والرائد يطيح بالنصر، والأهلي يستغل الفرصة ويقلص الفارق بينه وبين الوصيف، ومهاجم الهلال ميتروفيتش يقلص الفارق بينه وبين هداف الدوري قائد النصر، كريستيانو رونالدو إلى هدفين، وتواجد الحكم الأجنبي في 3 مباريات
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