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أهداف عكسية وحمراء واحدة

3/11/2024 4:28:07 AM
(MENAFN- Al Watan) طغت الأهداف العكسية، على الجولة الـ23 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتقلص عدد البطاقات الحمراء، إذ لم تظهر سوى مرة واحدة، وابتعد الهلال بالصدارة، والرائد يطيح بالنصر، والأهلي يستغل الفرصة ويقلص الفارق بينه وبين الوصيف، ومهاجم الهلال ميتروفيتش يقلص الفارق بينه وبين هداف الدوري قائد النصر، كريستيانو رونالدو إلى هدفين، وتواجد الحكم الأجنبي في 3 مباريات

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