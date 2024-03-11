الحل في النصر

(MENAFN
- Al Watan) سيكون النصر بفارق هدفين هو مطلب النصر، حينما يواجه نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم، على ملعب الأول بارك، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. ولا مجال أمام العالمي سوى التغلب على ظروفه وضيفه القوي، وبفارق هدفين لينتزع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، وتأكيد حجز مقعد سعودي في نهائي البطولة القارية الكبرى، كون المتأهل من موقعة النصر والعين، سيواجه المتأهل من معركة الاتحاد والهلال غدًا، في نصف النهائي، فيما يخوض الزعيم الإماراتي المواجهة بفرصتي الفوز أو التعادل بعدما حسم موقعة الذهاب لمصلحته 1
حل النصر
يكمن الحل لعبور العالمي إلى نصف النهائي في الخروج بالنصر، بفارق هدفين، بعدما خسر معركة الذهاب صفر /1، ويتوجب على فارس نجد أن يجد الحلول المناسبة لتدارك الوضع قبل وقوع الفأس في الرأس، فأي نتيجة أخرى سترمي به خارج المنافسة، وتطيل معاناته مع ترويض البطولة القارية الغائبة عن خزائنه، وفي حال نجح في الانتصار 1 /صفر في الوقت الأصلي فإن اللقاء سيتمدد إلى شوطين إضافيين أو إلى ركلات الترجيح.
مرحلة اللاتوازن
يمر النصر حاليًا بمرحلة اللاتوازن منذ عودة المنافسات بعد التوقف الطويل، وكان خسر أمام الرائد في الدوري، بعد أن تعادل مع الحزم في الجولة قبل الماضية، وفصلهما الخسارة أمام العين ذهاب، ويعاني من مشاكل دفاعية كلفته الكثير خلال الفترة الأخيرة، سواء محليًا أو قاريًا.
ويفتقد العالمي عددًا من نجومه المؤثرين، فالبرازيلي إندريسون تاليسكا، والظهير المميز سلطان الغنام، و الظهير الأسترالي عزيز بيهيتش، يغيبون للإصابة، والإسباني إيميرك لابورت يغيب للإيقاف.
أفضلية الذهاب
في المقابل يدخل العين المواجهة وهو أفضل حال من مضيفه، إذ يملك فرصتي الفوز أو التعادل لبلوغ نصف النهائي، بعدما حسم موقعة الذهاب لمصلحته 1 /صفر، وفي حال خسارته بذات نتيجة الذهاب أو بفارق هدف فسوف يلجأ إلى شوطين إضافيين أو ركلات الترجيح، أما تعثره وخسارته بفارق هدفين فإنه سيودع البطولة التي توج بلقبها موسم 2003.
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