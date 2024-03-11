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الحل في النصر

3/11/2024 4:28:07 AM
(MENAFN- Al Watan) سيكون النصر بفارق هدفين هو مطلب النصر، حينما يواجه نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم، على ملعب الأول بارك، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. ولا مجال أمام العالمي سوى التغلب على ظروفه وضيفه القوي، وبفارق هدفين لينتزع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، وتأكيد حجز مقعد سعودي في نهائي البطولة القارية الكبرى، كون المتأهل من موقعة النصر والعين، سيواجه المتأهل من معركة الاتحاد والهلال غدًا، في نصف النهائي، فيما يخوض الزعيم الإماراتي المواجهة بفرصتي الفوز أو التعادل بعدما حسم موقعة الذهاب لمصلحته 1

حل النصر
يكمن الحل لعبور العالمي إلى نصف النهائي في الخروج بالنصر، بفارق هدفين، بعدما خسر معركة الذهاب صفر /1، ويتوجب على فارس نجد أن يجد الحلول المناسبة لتدارك الوضع قبل وقوع الفأس في الرأس، فأي نتيجة أخرى سترمي به خارج المنافسة، وتطيل معاناته مع ترويض البطولة القارية الغائبة عن خزائنه، وفي حال نجح في الانتصار 1 /صفر في الوقت الأصلي فإن اللقاء سيتمدد إلى شوطين إضافيين أو إلى ركلات الترجيح.
مرحلة اللاتوازن
يمر النصر حاليًا بمرحلة اللاتوازن منذ عودة المنافسات بعد التوقف الطويل، وكان خسر أمام الرائد في الدوري، بعد أن تعادل مع الحزم في الجولة قبل الماضية، وفصلهما الخسارة أمام العين ذهاب، ويعاني من مشاكل دفاعية كلفته الكثير خلال الفترة الأخيرة، سواء محليًا أو قاريًا.
ويفتقد العالمي عددًا من نجومه المؤثرين، فالبرازيلي إندريسون تاليسكا، والظهير المميز سلطان الغنام، و الظهير الأسترالي عزيز بيهيتش، يغيبون للإصابة، والإسباني إيميرك لابورت يغيب للإيقاف.
أفضلية الذهاب
في المقابل يدخل العين المواجهة وهو أفضل حال من مضيفه، إذ يملك فرصتي الفوز أو التعادل لبلوغ نصف النهائي، بعدما حسم موقعة الذهاب لمصلحته 1 /صفر، وفي حال خسارته بذات نتيجة الذهاب أو بفارق هدف فسوف يلجأ إلى شوطين إضافيين أو ركلات الترجيح، أما تعثره وخسارته بفارق هدفين فإنه سيودع البطولة التي توج بلقبها موسم 2003.

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