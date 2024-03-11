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الأمل يفارق أهالي 300 طالب مختطف في نيجيريا

3/11/2024 4:28:07 AM
(MENAFN- Al Watan) يعيش أهالي 300 طالب تم اختطافهم من مدرستهم في شمال غرب نيجيريا حالة من اليأس وفقدان الأمل، بعد مرور يومين على هذا الحادث، وذلك لاحتمال قتلهم أو تجنيدهم على أيدي المتطرفين والعصابات المسلحة.
وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 100 طفل، تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل، كانوا من بين المختطفين في الولاية المعروفة بعمليات القتل العنيفة وغياب القانون والطرق الخطيرة، واختطاف الأشخاص بانتظام.
وتعد عملية الاختطاف الجماعي، التي وقعت في كوريجا، الثالثة في شمال نيجيريا منذ الأسبوع الماضي، حيث اختطفت مجموعة من المسلحين 15 طفلا من مدرسة في ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد قبل فجر السبت. وقبل أيام قليلة، تم اختطاف 200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال النازحين بسبب الصراع، في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.
وتمثل عمليات الاختطاف تذكيرا صارخا بالأزمة الأمنية التي تعانيها أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.
مخاوف الدراسة
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أي من عمليات الاختطاف الأخيرة. لكن يشتبه في أن متطرفين يشنون تمردا في شمال شرق البلاد نفذوا عملية الاختطاف في بورنو. ويلقي السكان المحليون اللوم في عمليات الاختطاف بالمدارس على الرعاة الذين هم في صراع مع المجتمعات المستقرة. وهذه ليست المرة الأولى التي يصدم فيها اختطاف طلاب في نيجيريا العالم. ففي 2014، اختطف متطرفون إسلاميون أكثر من 200 تلميذة من شيبوك في بورنو، مما أدى إلى إطلاق حملة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان #BringBack Our Girls. وبعد عقد من الزمان، تم حتى الآن اختطاف ما لا يقل عن 1400 طالب نيجيري من مدارسهم في ظروف مماثلة، ولا يزال البعض منهم محتجزين، بما في ذلك ما يقرب من 100 من فتيات شيبوك.
وفي إشارة إلى اختطاف يوم الخميس، قالت نورا أحمد، وهي معلمة، إن الطلاب كانوا يستقرون للتو في فصولهم الدراسية بالمدرسة الابتدائية والثانوية الحكومية عندما جاء المسلحون ((بالعشرات يركبون دراجات، ويطلقون النار بشكل متقطع)).
وسط الغابات
وتقع مدرسة LEA الابتدائية والثانوية، وهي إحدى المرافق التعليمية القليلة في هذه المنطقة، على الطريق عند مدخل المدينة مباشرةً، وسط الغابات والسافانا. وحتى مع سقفها المتهالك وجدرانها المحطمة، أعطت هذه المدرسة الآباء الأمل في مستقبل أفضل لأطفالهم.
وقال مراقبون إن الشرطة والجنود النيجيريين توجهوا إلى الغابات، الجمعة، للبحث عن الأطفال المفقودين، لكن تمشيط الغابات في شمال غرب نيجيريا قد يستغرق أسابيع.
ويقول بعض القرويين، مثل لاوان يارو الذي كان أحفاده الخمسة من بين المختطفين، إن آمالهم تلاشت بالفعل. وأضاف أن الناس معتادون على انعدام الأمن في المنطقة، ((لكن الأمر لم يكن بهذه الطريقة من قبل)).
شن الغارات
ويواصل الجيش النيجيري شن غارات جوية وعمليات عسكرية خاصة في هذه المنطقة، فضلا عن الاستجابة لجيوب الأزمات في جميع أنحاء البلاد، لكنه مرهق بسبب التمرد المستمر منذ 14 عاما في شمال شرق البلاد. بينما تستمر العصابات المسلحة في التكاثر بالمنطقة التي يعيش فيها الكثير من الفقراء، ويعملون في كثير من الأحيان مع المتطرفين سعيا إلى توسيع عملياتهم.
وقال الجيش، في وقت سابق، إنه في بعض الأحيان يتم استخدام الضحايا المختطفين ((دروعا بشرية))، لمنع القصف الجوي للغابات التي يختبأ فيها خاطفوهم.
وقال جيمس بارنيت، الباحث المتخصص في غرب إفريقيا بمعهد هدسون، ومقره الولايات المتحدة، إن العصابات ((تكيف إستراتيجياتها وترسخ وجودها في الشمال الغربي من خلال الابتزاز)).
وأضاف: ((عقليتهم هي أنه يجب السماح لهم بحرية التصرف في فعل ما يحلو لهم في الشمال الغربي، وإذا تحدتهم الدولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فسيتعين عليهم الرد وإظهار قوتهم)).
وتنتشر الآن أكثر من اثنتي عشرة نقطة تفتيش وشاحنات عسكرية على الطريق الخطير الذي يبلغ طوله 55 ميلا (89 كيلومترا)، ويمتد من بلدة كوريجا إلى مدينة كادونا. لكن من المرجح أن يتم إعادة انتشار الجنود في أماكن أخرى قريبا، اعتمادا على الاحتياجات

- تم اختطاف أكثر من 3500 شخص في جميع أنحاء نيجيريا العام الماضي، وفقًا لمشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث.
- تشمل أماكن الاختطاف المدارس والمنازل كما حدث في العاصمة أبوجا.
- في العام الماضي، تولى الرئيس بولا تينوبو منصبه، بعد أن نجح في حملته الانتخابية على أساس وعد بتشديد الأمن ووقف عمليات الاختطاف.
- يقول الخبراء إنه من السهل تهريب الأسلحة المستخدمة في عمليات الاختطاف عبر حدود نيجيريا التي تعاني ضعف الحراسة.
- في 2022، أقر المشرعون مشروع قانون لمعاقبة دفع الفدية.

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