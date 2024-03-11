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بايدن غاضبا من نتنياهو :أنت تؤذي إسرائيل ولاتساعدها

3/11/2024 4:28:07 AM
(MENAFN- Al Watan) يخاطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفضه المتكرر لوقف النار والحصار المهدد بكارثة المجاعة والتهجير القسري وتزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، بفقدان الدعم الدولي، وتلاشت الآمال في التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار بحلول شهر رمضان منذ أيام مع تعثر المفاوضات.
حيث كانت الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون، مصر وقطر، يأملون في التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع بحلول شهر رمضان، لكن حماس تطالب بضمانات بأن الهدنة المؤقتة ستؤدي إلى نهاية الأعمال العدائية وترفض إسرائيل ذلك.
انتقادات بايدن
وكان الوسطاء يأملون في تخفيف بعض الأزمة المباشرة من خلال وقف إطلاق النار المؤقت، والذي كان من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق حماس سراح بعض الرهائن الإسرائيليين، وإطلاق إسرائيل سراح بعض السجناء الفلسطينيين، والسماح لجماعات الإغاثة بالوصول إلى تدفق كبير من المساعدات إلى غزة.
فيما كثف الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقاداته العلنية لنتنياهو، قائلاً إنه يعتقد أن نتنياهو ((يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها)).
وأعرب عن دعمه لحق إسرائيل في ملاحقة حماس بعد هجوم 7 أكتوبر، لكنه قال عن نتنياهو إنه ((يجب عليه أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تُفقد نتيجة للإجراءات المتخذة)). وأشارت التصريحات الأخيرة في مقابلة مع جوناثان كيبهارت من شبكة MSNBC إلى العلاقة المتوترة بشكل متزايد بين الزعيمين.
خطأ كبير
وقال بايدن عن عدد القتلى في غزة: ((إنه يتعارض مع ما تمثله إسرائيل. وأعتقد أنه خطأ كبير)). حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 31045 شهيدا.
وقال إن الغزو الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، هو ((خط أحمر)) بالنسبة له، لكنه قال إنه لن يقطع الأسلحة مثل صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية التي تحمي المدنيين الإسرائيليين من الهجمات الصاروخية في المنطقة.
وإنه على استعداد لعرض قضيته مباشرة على الكنيست الإسرائيلي، بما في ذلك القيام برحلة أخرى إلى البلاد. وسافر إلى إسرائيل بعد أسابيع من هجوم 7 أكتوبر ورفض الخوض في تفاصيل حول كيفية أو ما إذا كانت مثل هذه الرحلة قد تتم. مواصلة الضغط
وأشار بايدن إلى أن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز موجود في المنطقة حاليًا يحاول إحياء الصفقة.
وجاءت تعليقات بايدن بعد أن تم التقاطه بعد خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمام السيناتور مايكل بينيت، ديمقراطي من كولورادو.
وفي المقابل، هنأ بينيت بايدن على خطابه وحث الرئيس على مواصلة الضغط على نتنياهو بشأن المخاوف الإنسانية المتزايدة في غزة. وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير النقل بيت بوتيجيج أيضًا جزءًا من المحادثة القصيرة.
العدوان الإسرائيلي:
لا تزال إسرائيل ملتزمة بمواصلة غزوها والقضاء على حماس.
رفضت الهدنة لأنها لا تريد تقديم ضمانات بنهاية الأعمال العدائية.
قتلت أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة
حصارها وتعدياتها ساهما في معاناة مئات آلاف الفلسطينيين من الجوع.

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