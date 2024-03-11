19 قتيلا حصيلة فيضانات سومطرة الإندونيسية

(MENAFN
- Al Watan) تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وفقدان سبعة آخرين، حسبما ذكر مسؤولون.
وقال دوني يوسريزال، الذي يرأس الوكالة المحلية لإدارة الكوارث، إن أطناناً من الطين والصخور والأشجار المقتلعة تدحرجت على أحد الجبال في وقت متأخر، ووصلت إلى نهر فاض على ضفتيه ومزق قرى جبلية في منطقة بيسيسير سيلاتان بمقاطعة سومطرة الغربية.
وإن رجال الإنقاذ انتشلوا سبع جثث من قرية كوتو الحادي عشر تاروسان الأكثر تضررا، وانتشلوا ثلاث جثث أخرى في قريتين مجاورتين.
وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن رجال الإنقاذ انتشلوا ست جثث في بيسيسير سيلاتان وثلاث جثث أخرى في منطقة بادانج باريامان المجاورة، مما يرفع عدد القتلى إلى 19.
14 منزل
وقالت الوكالة في بيان لها إن اثنين على الأقل من القرويين أصيبا جراء الفيضانات، ويبحث رجال الإنقاذ عن سبعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وأضافت أن أكثر من 80 ألف شخص فروا إلى ملاجئ حكومية مؤقتة بعد أن دفنت الفيضانات والانهيارات الأرضية 14 منزلا، في حين غمرت المياه 20 ألف منزل حتى الأسطح في تسع مناطق ومدن في مقاطعة سومطرة الغربية.
وقال يسريزال: ((جهود الإغاثة للقتلى والمفقودين تعرقلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق المغطاة بالطين الكثيف والحطام)). وتتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مناطق جبلية أو بالقرب من السهول الفيضية.
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