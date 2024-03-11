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19 قتيلا حصيلة فيضانات سومطرة الإندونيسية

3/11/2024 4:28:06 AM
(MENAFN- Al Watan) تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وفقدان سبعة آخرين، حسبما ذكر مسؤولون.
وقال دوني يوسريزال، الذي يرأس الوكالة المحلية لإدارة الكوارث، إن أطناناً من الطين والصخور والأشجار المقتلعة تدحرجت على أحد الجبال في وقت متأخر، ووصلت إلى نهر فاض على ضفتيه ومزق قرى جبلية في منطقة بيسيسير سيلاتان بمقاطعة سومطرة الغربية.
وإن رجال الإنقاذ انتشلوا سبع جثث من قرية كوتو الحادي عشر تاروسان الأكثر تضررا، وانتشلوا ثلاث جثث أخرى في قريتين مجاورتين.
وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن رجال الإنقاذ انتشلوا ست جثث في بيسيسير سيلاتان وثلاث جثث أخرى في منطقة بادانج باريامان المجاورة، مما يرفع عدد القتلى إلى 19.

14 منزل
وقالت الوكالة في بيان لها إن اثنين على الأقل من القرويين أصيبا جراء الفيضانات، ويبحث رجال الإنقاذ عن سبعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وأضافت أن أكثر من 80 ألف شخص فروا إلى ملاجئ حكومية مؤقتة بعد أن دفنت الفيضانات والانهيارات الأرضية 14 منزلا، في حين غمرت المياه 20 ألف منزل حتى الأسطح في تسع مناطق ومدن في مقاطعة سومطرة الغربية.
وقال يسريزال: ((جهود الإغاثة للقتلى والمفقودين تعرقلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق المغطاة بالطين الكثيف والحطام)). وتتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مناطق جبلية أو بالقرب من السهول الفيضية.

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