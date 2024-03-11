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الأرصاد: يطرأ انخفاض في درجات الحرارة بـ5 مناطق

3/11/2024 4:28:06 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض و الحدود الشمالية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية،الرياض،الحدود الشمالية،حائل والقصيم,كما يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تبوك ، حائل، القصيم، الجوف والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط و الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط و الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

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