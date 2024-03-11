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السعودية تحتفي بيوم العلم

3/11/2024 4:28:06 AM
(MENAFN- Al Watan) تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم، بيوم العلم، حيث أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم 9 شعبان 1444هـ (1 مارس 2023م) أمرا ملكيا برقم (أ / 303) يقضي بأن يكون يوم (11 مارس) من كل عام يومًا خاصًا بالعلم، ويأتي ذلك انطلاقًا من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، حيث أن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم.

وقيمة العلم الوطني السعودي راسخة ممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، وتأتي شهادة التوحيد التي تتوسط العلم، رمزا إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ، أما رمز السيف فيشير إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة.

وعلى مدى قرابة 3 قرون كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

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