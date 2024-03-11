السعودية تحتفي بيوم العلم

(MENAFN
- Al Watan) تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم، بيوم العلم، حيث أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم 9 شعبان 1444هـ (1 مارس 2023م) أمرا ملكيا برقم (أ / 303) يقضي بأن يكون يوم (11 مارس) من كل عام يومًا خاصًا بالعلم، ويأتي ذلك انطلاقًا من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، حيث أن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم.
وقيمة العلم الوطني السعودي راسخة ممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، وتأتي شهادة التوحيد التي تتوسط العلم، رمزا إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ، أما رمز السيف فيشير إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة.
وعلى مدى قرابة 3 قرون كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.
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