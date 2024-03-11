جي شوك تحتفل في جدة بالذكرى الـ40 لتأسيسها

MENAFN - Al Watan) في تعاون كبير، تفخر شركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا FZE، الفرع الإقليمي لشركة كاسيو كمبيوتر المحدودة، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع شركة محمود صالح أبار وشركاه التجارية، بالإعلان عن الاحتفال بالذكرى الأربعين للعلامة التجارية الأيقونية جي شوك.

مستوحاة من رؤية كيكو إيبي لصناعة ساعة لا تُدمر، تم تصميم G-SHOCK لتحمل الظروف القاسية، مجسدةً متانة لا مثيل لها ووضعت معيارًا جديدًا في القوة والمتانة.

هذا الحدث الكبير، الذي اقيم في جدة مساء 7 مارس في المملكة العربية السعودية، يمثل علامة فارقة هامة للعلامة التجارية المعروفة بابتكاراتها ومرونتها وجاذبيتها الخالدة. اختيار جدة، المدينة التي تجسد بشكل فريد بين التراث الثقافي والحداثة، يؤكد على روح العلامة التجارية في بناء أسس قوية مع الاستمرار في دفع الحدود نحو المستقبل.

منذ ظهورها الأول في عام 1983، كانت جي شوك في طليعة صناعة الساعات، مقدمة تصميمات وتقنيات رائدة حددت معايير جديدة للصلابة والمتانة.

لقد جذبت صلابة جي شوك جمهورًا واسعًا يتراوح من عشاق الأنشطة الخارجية إلى أولئك في طليعة الموضة، لتعكس التزام كاسيو بالابتكار والجودة والدقة.

مع احتفال G-SHOCK بالذكرى الأربعين لتأسيسها، تُبرز بفخر تحولها نحو الاستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة في ساعاتها.

تعكس هذه المبادرة التزام G-SHOCK بالمسؤولية البيئية، مظهرةً دورها كقائد في الابتكار المستدام في صناعة الساعات.

هذا الاحتفال بالذكرى الأربعين في جدة ليس مجرد تكريم لإرث جي شوك الدائم، ولكنه يعمل أيضًا كمنصة لكشف النقاب عن سلسلة من الطرازات الحصرية المحدودة الإصدار والمتاحة الآن في متاجر جي شوك في المملكة العربية السعودية. تحتفي هذه القطع الحصرية بتاريخ العلامة التجارية مع توفير فرصة فريدة لعشاق وجامعي العلامة لامتلاك جزء من تراث جي شوك.

السيد تاكاشي سيميا، المدير العام لكاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر عن حماسه لهذا الاحتفال المهم قائلاً: "تمثل الذكرى الأربعين لجي شوك في جدة فصلاً بارزًا في رحلتنا، مظهرًا التزام كاسيو الراسخ بتجاوز الامتياز وريادة الابتكار. تجمع جدة الفريد من نوعه بين التقاليد الثقافية الغنية والتطلعات المستقبلية، مما يجسد بشكل مثالي روح جي شوك. هذا الإنجاز ليس مجرد احتفال، بل هو تأكيد على وعدنا بمواصلة التطور والإلهام. جي شوك أكثر من مجرد علامة تجارية للساعات؛ إنها رمز للمرونة والابتكار يعكس الروح الجريئة لمرتديها."

أوجز السيد محمود الجبشة، مدير عام أول قسم المبيعات لشركة CASIO في الشرق الأوسط وأفريقيا، خطط توجه العلامة التجارية في السوق السعودية قائلاً: "بينما نحتفل بالذكرى الأربعين لـ G-SHOCK، فإن أنظارنا تتجه نحو دفع الحدود إلى أبعد من ذلك في سوق الساعات. ومن خلال التركيز على توسيع نطاق وصولنا وضمان توفر منتجاتنا المبتكرة، فإننا نستعد لتلبية توقعات عشاق G-SHOCK وتجاوزها. تتمثل استراتيجيتنا في تقديم تصميمات رائدة وإصدارات محدودة تجسد جوهر متانة G-SHOCK والابتكار.

إن التزامنا تجاه عملائنا أصبح أقوى من أي وقت مضى، حيث نهدف إلى تعزيز تجربتهم مع كل عملية شراء."

في هذا السياق، أضاف الأستاذ أيمن كامل توفيق، مدير عام كاسيوبشركة أبار، عن سعادته باستمرار هذا التعاون قائلاً: "الاحتفال بأربعين عامًا ملحوظة من جي شوك هو شهادة على شراكتنا الدائمة وإرث العلامة التجارية من الابتكار والمرونة.

هذا الإنجاز لا يحتفل بنجاحاتنا المشتركة فحسب، بل يمهد أيضًا الطريق للإنجازات المستقبلية التي تعزز بشكل أكبر حضور وتأثير جي شوك في السوق السعودي."

الاحتفال في جدة لا يحتفي فقط بفصل هام في تاريخ جي شوك، ولكنه يعزز أيضًا قيادة كاسيو في السوق العالمية للساعات.

ومع نظرة إلى المستقبل، تواصل كاسيو التزامها بريادة الابتكار، والحفاظ على معايير الجودة العالية، والسعي نحو التميز