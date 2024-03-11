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رمضان موسم النهب للحوثي

3/11/2024 4:28:06 AM
(MENAFN- Al Watan) تتمسك العصابات الحوثية الإرهابية بمبدأ النهب وخاصة في المناسبات الدينية، حيث تقوم كل سنة بعمليات نصب واحتلال في شهر رمضان، وتخترع طرقا جديدة في ذلك عبر فرض الجبايات ورفع الأسعار وصولا إلى تسعير المساجد، وفي هذا الشهر استطاعت إيقاع المواطنين في فخها مجددا، حيث أوهمت المواطنين الذين يستغلون شهر رمضان لبيع منتجاتهم المنزلية، بالسماح لهم بالتجهيزات وعند انتهاؤهم، أصدر الحوثيين قرارات بفرض مبالغ مالية كبيرة عليهم وغرامات أكبر على كل من يرفض الدفع تحت مسمى دعم المجهود الحربي وإطعام مشرفيهم.
استغلال الحاجة
ويبين المصدر أن الحوثيين عندما منحوا المواطنين حرية التجهيزات في بعض المواقع المتفرقة في ساحات صنعاء القديمة وشارع السبعين والدائري جولة الضبيبي ومدخل سوق منطقة ((القاع)) المركزي وسط صنعاء وسوق الملح، وغيرها من المواقع التي تشهد حركة سكانية خلال رمضان، كان ذلك من أجل استغلال حاجة الناس، ولذا وبعد الانتهاء من التجهيزات والاستعداد للعرض والبيع في شهر رمضان المبارك بدأ الحوثيون في مساومات المستفيدين بدفع مبالغ مالية لصالح ما يسمى وزارة شؤون الخدمات والتنمية، ووجد الجميع أنفسهم أمام غرامات كبيرة، وأمام تهديدات بأنه في حالة عدم الموافقة سيتم إجبارهم على دفع غرامة مخالفات.
مبالغ كبيرة
وأضاف المصدر أن قيمة المبالغ التي فرضها الحوثيون للسماح للباعة في مواقعهم لا يمكن ان تغطيها قيمة المبيعات خلال عدة أشهر وليس شهر رمضان، ولم يتوقف الأمر عند هذا الإجراء التعسفي بل فرضوا قرارات إجبارية، إضافة إلى فرض العقوبات والغرامات، تتمثل في تجهيز موائد إفطار مجانية للمشرفين الحوثيين وكافة أجهزتهم في صنعاء، إضافة إلى دعم المجهود الحربي خلال شهر رمضان بالمبالغ التي يتم اعتمادها لاحقا من أرباح المبيعات، وبين المصدر أن العادة الحوثية المستمرة في استغلال مناسبات العبادة وظروف المواطنين أمر قهري زاد عن حده، حيث تجمع عصابات الحوثي الإرهابية خلال شهر رمضان مبالغ مالية كبيرة جدا، سواء من خلال استغلال المساجد وتأجير إقامة الصلاة فيها بمقابل مادي من المواطنين، أو من خلال فرض مبالغ الزكاة لصالح عصابتهم تحت مسميات دعم المجهود الحربي، أو من خلال بيع المواطنين منتجاتهم في المراكز ذات التجمعات السكانية.
مدة محددة
وأوضح المصدر أن هناك بعض المواطنين الذين لم يستطيعوا البقاء لبيع منتجاتهم الرمضانية نظرا للغرامات الكبيرة، أجبروا جميعا على دفع مبالغ مخالفات لا يملكونها ولا يستطيعون توفيرها، وهو الأمر الذي جعل الحوثيين يمنحونهم فرصة أسبوع فقط لاستكمال تلك المبالغ، وعند التعذر سيتم الزج بهم في السجن، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط، بل قام الحوثيين بمصادرة الكثير من أغراضهم التي وضعوها في تلك المواقع استعدادا للبيع.

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