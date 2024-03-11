البورصة ترصد خريطة حسابات التوفير الإسلامية بالبنوك

MENAFN - Al-Borsa News) توفر حسابات التوفير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عوائد مرتفعة لا تختلف كثيرًا عن مستوياتها فى البنوك التقليدية ويصل أعلى عائد إلى 19%، فيما يصل فى البنوك التقليدية إلى 25%، وكلاهما يتيح ذلك العائد المميز للعملاء أصحاب المدخرات الكبيرة.

أظهر مسح“البورصة” على حسابات التوفير الإسلامية تقديم عدد من البنوك سواء الإسلامية منها وغير الإسلامية شرائح متنوعة لحسابات التوفير الإسلامية.

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ويقدم بنك البركة عدة حسابات توفير بدوريات عائد مختلفة منها الشهرى بعائد يتراوح بين 11% إلى 19% ويختلف حسب الشرائح.

ويصل الحد الأدنى لفتح حساب التوفير الإسلامى بالبنك نحو 1000 جنيه وهو نفسه الحد الأدنى لاحتساب العائد.

ويقدم بنك مصر أيضاً عددا متنوعا من حسابات التوفير الإسلامية، فيقدم البنك حساب التوفير الاستثمارى بعائد يصل إلى 9.75% شهرياً، و 10% ربع سنوياً، و10.125% نصف سنوياً، و 10.25% سنوياً، وتختلف قيمة العائد على حسب الشريحة المقدمة، بحد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 3000 جنيه.

ويتيح البنك حساب توفير الشباب كنانة بحد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيه، بعائد 9.75% شهرياً، و 10% ربع سنوياً، و 10.125% نصف سنوياً، و 10.25% سنوياً.

وبالتسبة لحساب توفير المنجز الاستثمارى، فالحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه فيما يصل الحد الأدنى لاحتساب العائد 3000 جنيه، ويتم احتساب العائد شهرياً على حسب الشريحةالمقدمة، فمن 3000 جنيه حتى 5000 جنيه يكون العائد 7.75%، ومن 5000 جنيه حتى 50 ألف جنيه بعائد 8.25%، ومن 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه بعائد 8.75%.

ويقدم البنك حساب توفير الممكن الاستثمارر بحد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 جنيه، بعائد شهرى 10.75%.

وفى مصرف أبوظبى الإسلامى يقدم البنك حساب التوفير الإسلامى بحد أدنى لفتح الحساب 2500 جنيه، وحد أدنى لاحتساب العائد 5000 جنيه، بعائد ربع سنوى بصل إلى 6.50%.

ويتيح بنك أبوظبى الأول حساب التوفير الإسلامى بعائد سنوى يصل إلى 15%.

ويقدم بنك فيصل الإسلامى حساب توفير استثمارى بعائد ربع سنوى 1.30%، بحد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 5 آلاف جنيه.

وفى بنك الاستثمار العربى، فيقدم البنك حساب توفير استثمارى بعائد شهرى يصل إلى 13%، وبحد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 5000 جنيه.

ويقدم بنك قناة السويس حساب توفير استثمارى بعائد شهرى يصل إلى 4.5% من 100 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، و 5% من مليون حنيه حتى أقل من 5 ملايين جنيه، و 5.5% من 5 ملايين جنيه فأكثر.

ويتيح أيضاً حساب توفير بعائد يومى 4% من 100 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، و 4.50% من مليون جنيه حتى 3 ملايين حنيه، و 5% من 3 ملايين جنيه فأكثر.

ويتيح بنك الشركة العربية المصرفية حساب التيسير الإسلامى بعائد يومى يتم احتسابه وإضافته إلى الرصيد يومياً تحت حساب التسوية، وبحد أدنى لفتح الحساب وإحتساب العائد 100 ألف جنيه.

ويقدم بنك المصرف المتحد حسابات التوفير الإسلامية بباقات متنوعة، فيتيح البنك حساب التوفير الإسلامى العادى بعائد ربع سنوى يصل إلى 10%، وحساب توفير إسلامى باقة لك بعائد يصل إلى 10.25% ربع سنوياً، وحساب توفير إسلامى باقة دايموند بعائد ربع سنوى يصل إلى 10.25%، وحساب توفير إسلامى باقة أجيال بعائد سنوى 10.50%.