البورصة ترصد خريطة حسابات التوفير الإسلامية بالبنوك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توفر حسابات التوفير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عوائد مرتفعة لا تختلف كثيرًا عن مستوياتها فى البنوك التقليدية ويصل أعلى عائد إلى 19%، فيما يصل فى البنوك التقليدية إلى 25%، وكلاهما يتيح ذلك العائد المميز للعملاء أصحاب المدخرات الكبيرة.
أظهر مسح“البورصة” على حسابات التوفير الإسلامية تقديم عدد من البنوك سواء الإسلامية منها وغير الإسلامية شرائح متنوعة لحسابات التوفير الإسلامية.
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ويقدم بنك البركة عدة حسابات توفير بدوريات عائد مختلفة منها الشهرى بعائد يتراوح بين 11% إلى 19% ويختلف حسب الشرائح.
ويصل الحد الأدنى لفتح حساب التوفير الإسلامى بالبنك نحو 1000 جنيه وهو نفسه الحد الأدنى لاحتساب العائد.
ويقدم بنك مصر أيضاً عددا متنوعا من حسابات التوفير الإسلامية، فيقدم البنك حساب التوفير الاستثمارى بعائد يصل إلى 9.75% شهرياً، و 10% ربع سنوياً، و10.125% نصف سنوياً، و 10.25% سنوياً، وتختلف قيمة العائد على حسب الشريحة المقدمة، بحد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 3000 جنيه.
ويتيح البنك حساب توفير الشباب كنانة بحد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيه، بعائد 9.75% شهرياً، و 10% ربع سنوياً، و 10.125% نصف سنوياً، و 10.25% سنوياً.
وبالتسبة لحساب توفير المنجز الاستثمارى، فالحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه فيما يصل الحد الأدنى لاحتساب العائد 3000 جنيه، ويتم احتساب العائد شهرياً على حسب الشريحةالمقدمة، فمن 3000 جنيه حتى 5000 جنيه يكون العائد 7.75%، ومن 5000 جنيه حتى 50 ألف جنيه بعائد 8.25%، ومن 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه بعائد 8.75%.
ويقدم البنك حساب توفير الممكن الاستثمارر بحد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 جنيه، بعائد شهرى 10.75%.
وفى مصرف أبوظبى الإسلامى يقدم البنك حساب التوفير الإسلامى بحد أدنى لفتح الحساب 2500 جنيه، وحد أدنى لاحتساب العائد 5000 جنيه، بعائد ربع سنوى بصل إلى 6.50%.
ويتيح بنك أبوظبى الأول حساب التوفير الإسلامى بعائد سنوى يصل إلى 15%.
ويقدم بنك فيصل الإسلامى حساب توفير استثمارى بعائد ربع سنوى 1.30%، بحد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 5 آلاف جنيه.
وفى بنك الاستثمار العربى، فيقدم البنك حساب توفير استثمارى بعائد شهرى يصل إلى 13%، وبحد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 5000 جنيه. بعد رفع الفائدة.. ما العائد الذى تقدمه البنوك على شهادات الادخار الإسلامية؟
ويقدم بنك قناة السويس حساب توفير استثمارى بعائد شهرى يصل إلى 4.5% من 100 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، و 5% من مليون حنيه حتى أقل من 5 ملايين جنيه، و 5.5% من 5 ملايين جنيه فأكثر.
ويتيح أيضاً حساب توفير بعائد يومى 4% من 100 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، و 4.50% من مليون جنيه حتى 3 ملايين حنيه، و 5% من 3 ملايين جنيه فأكثر.
ويتيح بنك الشركة العربية المصرفية حساب التيسير الإسلامى بعائد يومى يتم احتسابه وإضافته إلى الرصيد يومياً تحت حساب التسوية، وبحد أدنى لفتح الحساب وإحتساب العائد 100 ألف جنيه.
ويقدم بنك المصرف المتحد حسابات التوفير الإسلامية بباقات متنوعة، فيتيح البنك حساب التوفير الإسلامى العادى بعائد ربع سنوى يصل إلى 10%، وحساب توفير إسلامى باقة لك بعائد يصل إلى 10.25% ربع سنوياً، وحساب توفير إسلامى باقة دايموند بعائد ربع سنوى يصل إلى 10.25%، وحساب توفير إسلامى باقة أجيال بعائد سنوى 10.50%.
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