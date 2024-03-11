السعودية تعتزم خفض إمدادات الخام العربي الثقيل لآسيا في أبريل

MENAFN - Al-Borsa News) قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تعتزم خفض إمدادات الخام العربي الثقيل لعملاء في آسيا في أبريل بسبب أعمال صيانة بحقول النفط.

وقال أحد المصدرين إن أرامكو ستحافظ على مستويات إمدادات التحميل لدرجات أخرى من الخام في أبريل .

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ويأتي الخفض بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها أو ما يعرف باسم أوبك+ في مطلع هذا الشهر تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري.

وأخطرت أرامكو عملاء آسيويين بمخصصاتهم من الخام في أبريل، وذلك بعد أيام من نشر أسعار البيع الرسمية للشهر نفسه.

ورفعت أرامكو على غير المتوقع أسعار الدرجات الثقيلة في أبريل، وهو ما قلص الفجوة السعرية بينها وبين الدرجات الخفيفة.

ولم يُعرف على الفور حجم التخفيض في إمدادات الخام العربي الثقيل أو حقول النفط التي ستُغلق من أجل الصيانة.

ولم ترد أرامكو السعودية بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

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