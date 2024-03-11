الصين تُعزز قطاع التوظيف بشكل أكبر

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وانج شياو بينج وزيرة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، إن الصين ستُصدر سلسلة من الإجراءات لتحفيز التوظيف مع ارتفاع الطلب في سوق العمل.

وأضافت وانج، على هامش أعمال الدورة التشريعية الوطنية، أن هناك طلباً قوياً على المواهب في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة، كما أنه آخذ بالارتفاع أيضاً في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والإقامة والمطاعم والسياحة الثقافية.

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وأشارت إلى أن مثل هذا الطلب يُثبت أن الاقتصاد الصيني يكتسب زخماً، ويعكس التحول والارتقاء بالصناعات التقليدية والتطور المتسارع للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية.

وأضافت:“انطلاقاً من هذا الاتجاه، تبقى الأساسيات السليمة للاقتصاد الصيني على المدى الطويل دون تغيير، بينما يحظى التطور عالي الجودة بدعم قوي”.

وقالت إن البلاد ستُصدر إجراءات تحفيزية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل وتحسين سبل معيشة الشعب، مثل الاستمرار في سياسات التأمين الاجتماعي التفضيلية والدعم المالي، وتوسيع قنوات التوظيف من خلال دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتشمل الإجراءات أيضاً تحقيق الاستفادة المُثلى من خدمات التوظيف وضمان توظيف الفئات الرئيسية، كما سيتم اتخاذ تدابير داعمة للمجموعات الرئيسية من الباحثين عن عمل، مثل ما يقرب من 11.79 مليون خريج جامعي هذا العام والجنود السابقين والعمال المهاجرين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابعت وانج قائلة:“إن الاهتمام بتدريب وتنمية الموظفين المهرة يعتبر طريقة مهمة لتعزيز تنمية الموارد البشرية واستخدامها”، لافتة إلى أن المزيد من الجهود سيتم بذلها لتلبية احتياجات الصناعات الناشئة والموجهة نحو المستقبل.

وحافظ التوظيف في الصين على اتجاه التحسن المستمر والاستقرار الشامل في عام 2023، حيث تم خلق إجمالي 12.44 مليون وظيفة حضرية جديدة، بينما بلغ متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملتها الدراسة الاستقصائية 5.2%، ما حقق الأهداف المحددة ولعب دوراً إيجابياً في تحسين معيشة الشعب واستقرار التوقعات الاجتماعية.

وقالت وانج:“بالنظر إلى الأمام، هناك العديد من الظروف المواتية للقيام بعمل جيد في التوظيف، ونحن واثقون من الحفاظ على الاتجاه الثابت للتوظيف”.