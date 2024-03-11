نظرة ثاقبة على السوق الصينية الضخمة

MENAFN - Al-Borsa News) ما هو السحر الذي تتميز به السوق الصينية الضخمة للغاية؟، في كل 24 ساعة، يتم تسجيل ما يزيد على 27 ألف شركة جديدة في المتوسط، وخروج أكثر من 80 ألف مركبة من خط التجميع، وبيع منتجات بقيمة 35 مليار يوان (نحو 5 مليارات دولار) عبر الإنترنت، فضلا عن تسليم نحو 300 مليون طرد على مستوى البلاد.

وعلى مدار العقد الماضي، تمكنت الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، من تعزيز سوق محلية مرنة وحيوية تمتلك إمكانات كبيرة وتجلب فوائد للعالم.

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ويعتقد محللون، بأن السوق الصينية في الوقت الراهن تتمتع بنطاق أوسع وهيكل سوق أفضل وقواعد ومؤسسات أكثر اكتمالا وتأثير وجاذبية أقوى على الصعيد الدولي.

وتمتلك الصين أكبر مجموعة متوسطة الدخل في العالم وثاني أكبر سوق استهلاكية، ما يوفر فرصا هائلة للشركات في مختلف القطاعات من صناعة السيارات إلى الأغذية ومستحضرات التجميل في جميع أنحاء العالم.

وبفضل سوقها المحلية القوية، تسهم الصين بأكثر من 30% من النمو الاقتصادي العالمي، وبما أن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لأكثر من 140 دولة ومنطقة، فإن كل نقطة مئوية واحدة من نموها الاقتصادي ستُترجم إلى زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية في ناتج الاقتصادات الأخرى.

وباعتبارها المنتج الرئيسي في العالم، تمتلك البلاد جميع الفئات الصناعية وتمثل القيمة المضافة الصناعية لديها 30% من الإجمالي العالمي.

وظلت الصين الدولة الأولى في تجارة السلع لسنوات، فضلا عن امتلاك البلاد شبكات لا مثيل لها من السكك الحديد والطرق السريعة.

ولا تزال السوق الصينية تتطور وتتقدم، مع قوة وزخم يقدمهما 180 مليون كيان تجاري و170 مليون شخص من ذوي المؤهلات العليا أو ممن لديهم مهارات مهنية.

وبفضل فرص السوق، زادت الشركات العالمية من وجودها هنا في العقود الماضية، حيث تراكم عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي في الصين إلى أكثر من 1.18 مليون.

وقد أثبتت المنتجات، التي تتنوع بين هاتف آيفون الذي تنتجه شركة آبل الأمريكية إلى السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة تسلا الأمريكية، الدور غير القابل للتصرف الذي تلعبه السوق الصينية في سلسلة الإمداد العالمية.

وقال جو نجاي من شركة“ماكينزي آند كومباني” في الصين الكبرى، إن المستثمرين الأجانب الباحثين عن إمكانات النمو لا يحتاجون إلى البحث بعيدا عن“الصين التالية” لأن“الصين التالية هي الصين”.

لقد استغرق الأمر 27 عاما (1995-2022) حتى ترى الصين ارتفاع إنتاج مركبات الطاقة الجديدة من الصفر إلى 10 ملايين مركبة، في حين استغرق الوصول إلى هدف الإنتاج الثاني وهو 10 ملايين سيارة 17 شهرا فقط من فبراير 2022 حتى يوليو 2023.

وقال وانج يي مينج، نائب رئيس مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، إن السوق الصينية الضخمة للغاية تعمل بشكل كبير على تحسين القدرة التنافسية الدولية لقطاع التصنيع لديها، كما تعمل بشكل قوي على تعزيز تطوير صناعات جديدة وأنماط أعمال جديدة ونماذج أعمال جديدة، من بين أمور أخرى.

وعلى مر السنين، نجحت السوق الصينية الضخمة في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية الجديدة والصناعات الناشئة.

وفي الوقت الحالي، تسير أكثر من نصف سيارات الطاقة الجديدة في العالم على طرقات الصين، وتشكل عمليات الدفع الرقمي في البلاد من حيث القيمة ما يقرب من نصف الإجمالي العالمي لهذه العمليات.

ويحتل الحجم الإجمالي لقوة الحوسبة في الصين المرتبة الثانية في العالم، فيما يتجاوز عدد شركات الذكاء الاصطناعي في الصين 4400 شركة، وفقا لبيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وفي خطوة لرسم خريطة لتنمية الصناعات الاستراتيجية الناشئة والصناعات المستقبلية، جعلت الصين مؤخرا تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، شعارا لها في عملية صنع السياسات.

ومن خلال التأكيد على هذا المفهوم، تهدف الصين إلى تعزيز القوى الإنتاجية المتقدمة عبر تحقيق اختراقات تكنولوجية ثورية وتخصيص إبداعي لعوامل الإنتاج، وتعميق التحديث الصناعي.

وقال شيويه لان، عميد كلية شوارزمان بجامعة تسينغهوا، إنه“في مواجهة التغيرات غير المسبوقة في العالم، أصبح الابتكار العلمي والتكنولوجي مركزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين”.