ريتال تستحوذ على سنتر بوينت ومشروعها هارموني تاور بالعاصمة الإدارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استحوذت مجموعة ريتال للتطوير العقاري والتنمية السياحية بالكامل على شركة سنتر بوينت للتطوير العقاري ومشروعها“هارموني بيزنس كومبليكس” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال سعيد حسن رئيس مجلس إدارة مجموعة ريتال للتطوير العقاري والتنمية السياحية، إنه فى إطار الخطة التوسعية للشركة والتى تستهدف زيادة وتنوع نشاطها تأتي صفقة الاستحواذ على شركة سنتر بوينت للتطوير العقاري وهي أحد الشركات العاملة في السوق العقاري المصري.
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وأوضح أن الشركة تمتلك محفظة أراضي كبيرة في السوق العقاري المصري بقيمة استثمارية تتخطى 3 مليارات جنيه، بمشروعات متنوعة مختلفة سكنية وسياحية منها مشروعات قائمة بالفعل مثل فندق ريتال فيو العين السخنة وفندق ومنتجع ريتال فيو في الساحل الشمالي.
وتستهدف الشركة طرح عدد من المشروعات العقارية المختلفة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد حسن، أن الشركة تعمل وفق استراتيجية توسعية تستهدف من خلالها تنويع محفظة مشروعاتها والتواجد في مناطق مختلفة داخل مصر لتلبي كافة متطلبات عملائها الاستثمارية، كما أنها بصدد فتح أسواق اخرى لها في السعودية والخليج.
وقال إنه جاري فتح البيع بمشروع“هارموني بيزنس كومبليكس” والذي تم الاستحواذ عليه بخطط وأساليب تتماشى مع متطلبات السوق العقاري والخطة الاستراتيجية لريتال.
ويعتبر مشروع هارمونى بيزنس أحد المشروعات التجارية الإدارية بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 2704 متر مربع، ومكون من دور أرضي و10 أدوار متكررة، ومن المخطط بدء تسليم المشروع في سبتمبر 2026.
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