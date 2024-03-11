ريتال تستحوذ على سنتر بوينت ومشروعها هارموني تاور بالعاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذت مجموعة ريتال للتطوير العقاري والتنمية السياحية بالكامل على شركة سنتر بوينت للتطوير العقاري ومشروعها“هارموني بيزنس كومبليكس” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال سعيد حسن رئيس مجلس إدارة مجموعة ريتال للتطوير العقاري والتنمية السياحية، إنه فى إطار الخطة التوسعية للشركة والتى تستهدف زيادة وتنوع نشاطها تأتي صفقة الاستحواذ على شركة سنتر بوينت للتطوير العقاري وهي أحد الشركات العاملة في السوق العقاري المصري.

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وأوضح أن الشركة تمتلك محفظة أراضي كبيرة في السوق العقاري المصري بقيمة استثمارية تتخطى 3 مليارات جنيه، بمشروعات متنوعة مختلفة سكنية وسياحية منها مشروعات قائمة بالفعل مثل فندق ريتال فيو العين السخنة وفندق ومنتجع ريتال فيو في الساحل الشمالي.

وتستهدف الشركة طرح عدد من المشروعات العقارية المختلفة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد حسن، أن الشركة تعمل وفق استراتيجية توسعية تستهدف من خلالها تنويع محفظة مشروعاتها والتواجد في مناطق مختلفة داخل مصر لتلبي كافة متطلبات عملائها الاستثمارية، كما أنها بصدد فتح أسواق اخرى لها في السعودية والخليج.

وقال إنه جاري فتح البيع بمشروع“هارموني بيزنس كومبليكس” والذي تم الاستحواذ عليه بخطط وأساليب تتماشى مع متطلبات السوق العقاري والخطة الاستراتيجية لريتال.

ويعتبر مشروع هارمونى بيزنس أحد المشروعات التجارية الإدارية بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 2704 متر مربع، ومكون من دور أرضي و10 أدوار متكررة، ومن المخطط بدء تسليم المشروع في سبتمبر 2026.