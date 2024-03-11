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انكماش اقتصاد إسرائيل يفوق التوقعات بسبب حرب غزة

3/11/2024 4:27:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عدلت دائرة الإحصاء المركزية، تقديراتها لانكماش الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الأخير من 2023، حيث جاء الانكماش أكثر مما كان يعتقد في السابق.

وقالت دائرة الإحصاء، إن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، وذلك بعد تقدير أولي أشار إلى انكماش 19.4%.

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وجاء الانكماش مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق ما نقلت سي إن بي سي.

وتسببت انخفاضات أكبر في الصادرات، والإنفاق الخاص، والاستثمار في الأصول الثابتة في الرقم المعدل للربع الرابع، في حين نما الإنفاق الحكومي أقل قليلاً مما كان مقدراً في السابق.

المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107959571

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