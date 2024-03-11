انكماش اقتصاد إسرائيل يفوق التوقعات بسبب حرب غزة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عدلت دائرة الإحصاء المركزية، تقديراتها لانكماش الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الأخير من 2023، حيث جاء الانكماش أكثر مما كان يعتقد في السابق.
وقالت دائرة الإحصاء، إن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، وذلك بعد تقدير أولي أشار إلى انكماش 19.4%.
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وجاء الانكماش مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق ما نقلت سي إن بي سي.
وتسببت انخفاضات أكبر في الصادرات، والإنفاق الخاص، والاستثمار في الأصول الثابتة في الرقم المعدل للربع الرابع، في حين نما الإنفاق الحكومي أقل قليلاً مما كان مقدراً في السابق.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107959571
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