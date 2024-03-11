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السيادي السعودي الخامس عالميًا.. وأصوله تسجل 940.3 مليار دولار

3/11/2024 4:27:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدم صندوق الاستثمارات العامة،“السيادي السعودي”، إلى المرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 940.26 مليار دولار في شهر مارس الجاري، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 163.6 مليار دولار، مقارنة بـ 776.7 مليار دولار بنهاية العام 2023.

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جاء ذلك بعد إعلان ولي العهد إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة أرامكو السعودية من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ووفقًا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1.07 تريليون دولار في 2025، كما ذكر ولي العهد أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.

وجاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1648.08 مليار دولار، فيما احتلت شركة الصين للاستثمار المركز الثاني.

وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 12.70 تريليون دولار مقارنة بـ 11.67 تريليون دولار في يوليو 2023.

المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107959570

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