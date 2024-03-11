الاقتصاد الياباني ينجو من الركود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد الياباني تجنب الركود الفني وذلك بعد تسجيل القراءة الثانية توسعاً مقابل انكماش بـ0.4-% في القراءة الأولى.
ويتعرض الاقتصاد لما يعرف بالركود الفني عند تعرضه للانكماش لربعين متتاليين.
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وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.1% ومتوسط التوقعات بارتفاع بنسبة 0.3%.
وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا،“العنوان الرئيسي هو تعديل بالرفع، لكن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، وخاصة في الاستهلاك”.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107959569
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