الاقتصاد الياباني ينجو من الركود

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد الياباني تجنب الركود الفني وذلك بعد تسجيل القراءة الثانية توسعاً مقابل انكماش بـ0.4-% في القراءة الأولى.

ويتعرض الاقتصاد لما يعرف بالركود الفني عند تعرضه للانكماش لربعين متتاليين.

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وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.1% ومتوسط التوقعات بارتفاع بنسبة 0.3%.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا،“العنوان الرئيسي هو تعديل بالرفع، لكن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، وخاصة في الاستهلاك”.

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