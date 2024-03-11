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الاقتصاد الياباني ينجو من الركود

3/11/2024 4:27:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد الياباني تجنب الركود الفني وذلك بعد تسجيل القراءة الثانية توسعاً مقابل انكماش بـ0.4-% في القراءة الأولى.

ويتعرض الاقتصاد لما يعرف بالركود الفني عند تعرضه للانكماش لربعين متتاليين.

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وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.1% ومتوسط التوقعات بارتفاع بنسبة 0.3%.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا،“العنوان الرئيسي هو تعديل بالرفع، لكن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، وخاصة في الاستهلاك”.

المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107959569

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