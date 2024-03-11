تراجع الأسهم اليابانية بأكبر وتيرة منذ أوائل أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية بأكثر من 2% في أولى جلسات الأسبوع مما يعني هبوطها بأكبر وتيرة منذ الرابع من أكتوبر، وسط تنامي التوقعات برفع المركزي الياباني للفائدة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الإثنين أن الاقتصاد اليياباني تجنب الوقوع في ركود في نهاية العام الماضي، وهو ما عزز دوافع البنك لرفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007.

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ومن المتوقع تعديل بنك اليابان لسياسته في الاجتماع الذي سيعقد على مدار الثامن عشر والتاسع عشر من مارس، إذ يتوقع عدد من صناع السياسات إنهاء سياسة الفائدة السالبة بسبب الزيادات الكبيرة المتوقعة في الأجور هذا العام.

وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة منخفضًا 2.19% أو بأكثر من 868.45 نقطة عند 38820 نقطة، أي دون مستوى 40 ألف نقطة، وتراجع الأوسع نطاقًا“توبكس” 2.20% أو 59.97 نقطة إلى 2666 نقطة.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 146.97 ين.





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