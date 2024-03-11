تراجع الأسهم اليابانية بأكبر وتيرة منذ أوائل أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية بأكثر من 2% في أولى جلسات الأسبوع مما يعني هبوطها بأكبر وتيرة منذ الرابع من أكتوبر، وسط تنامي التوقعات برفع المركزي الياباني للفائدة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الإثنين أن الاقتصاد اليياباني تجنب الوقوع في ركود في نهاية العام الماضي، وهو ما عزز دوافع البنك لرفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007.
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ومن المتوقع تعديل بنك اليابان لسياسته في الاجتماع الذي سيعقد على مدار الثامن عشر والتاسع عشر من مارس، إذ يتوقع عدد من صناع السياسات إنهاء سياسة الفائدة السالبة بسبب الزيادات الكبيرة المتوقعة في الأجور هذا العام.
وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة منخفضًا 2.19% أو بأكثر من 868.45 نقطة عند 38820 نقطة، أي دون مستوى 40 ألف نقطة، وتراجع الأوسع نطاقًا“توبكس” 2.20% أو 59.97 نقطة إلى 2666 نقطة.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 146.97 ين.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107959568
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