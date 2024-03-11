صادرات كوريا الجنوبية تنخفض 13.4% خلال مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 13.4% على أساس سنوي في أول 10 أيام من مارس بسبب عدد أيام العمل الأقل.
وأوضحت البيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية الجنوبية – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – أن قيمة الصادرات بلغت 13.54 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 مارس بالمقارنة مع 15.64 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
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وانخفضت الواردات بمقدار 28.6% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.26 مليار دولار.
وفي فبراير، ارتفعت الصادرات بمقدار 4.8% على أساس سنوي إلى 52.4 مليار دولار، مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات.
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