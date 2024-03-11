صادرات كوريا الجنوبية تنخفض 13.4% خلال مارس

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 13.4% على أساس سنوي في أول 10 أيام من مارس بسبب عدد أيام العمل الأقل.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية الجنوبية – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – أن قيمة الصادرات بلغت 13.54 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 مارس بالمقارنة مع 15.64 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

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وانخفضت الواردات بمقدار 28.6% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.26 مليار دولار.

وفي فبراير، ارتفعت الصادرات بمقدار 4.8% على أساس سنوي إلى 52.4 مليار دولار، مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات.