المركزي الصيني يضيف 10 مليارات يوان سيولة بالجهاز المصرفي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 10 مليارات يوان (1.41 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.
وقال البنك، إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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