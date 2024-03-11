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المركزي الصيني يضيف 10 مليارات يوان سيولة بالجهاز المصرفي

3/11/2024 4:27:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 10 مليارات يوان (1.41 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وقال البنك، إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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