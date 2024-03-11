شركة كورية تورد معدات محطتي كهرباء في السعودية بـ114 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة دوسان إينربيليتي الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ستورد المعدات لمحطتي“طيبة 1′′ و”القصيم 1” لإنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الشركة – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – أنها وقعت مع شركة“SEPCO-3” التي تتولى التصميم والمشتريات والبناء للمحطتين، عقدا لتوريد توربينين بخاريين بقدرة 650 ميجاوات، ومولدين، وبلغت قيمة العقد نحو 150 مليار وون (114 مليون دولار).
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وسيتم إنشاء محطتي“طيبة 1′′ و”القصيم 1” على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال جدة، وعلى بعد 200 كيلومتر شمال غرب الرياض على التوالي بحلول عام 2027، بقدرة 1.800 ميجاوات لكل منهما.
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