شركة كورية تورد معدات محطتي كهرباء في السعودية بـ114 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة دوسان إينربيليتي الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ستورد المعدات لمحطتي“طيبة 1′′ و”القصيم 1” لإنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية“يونهاب” – أنها وقعت مع شركة“SEPCO-3” التي تتولى التصميم والمشتريات والبناء للمحطتين، عقدا لتوريد توربينين بخاريين بقدرة 650 ميجاوات، ومولدين، وبلغت قيمة العقد نحو 150 مليار وون (114 مليون دولار).

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وسيتم إنشاء محطتي“طيبة 1′′ و”القصيم 1” على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال جدة، وعلى بعد 200 كيلومتر شمال غرب الرياض على التوالي بحلول عام 2027، بقدرة 1.800 ميجاوات لكل منهما.