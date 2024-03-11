اليابان تتجنب الركود بعد تعديل بيانات النمو الاقتصادي للربع الرابع 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 0.4% في الربع الرابع من عام 2023 -من أكتوبر إلى ديسمبر- مقارنة بالربع السابق، وهو أفضل من التقدير الأولي لانكماشه بنسبة 0.4 في المئة.

وتعني البيانات الجديدة أن اقتصاد اليابان -الذي أصبح الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد ألمانيا- تجنب الركود الفني بفضل إنفاق الشركات بشكل أقوى من المتوقع على المصانع والمعدات.

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وعلى أساس ربع سنوي نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.1%، وقريبة من متوسط التوقعات التي رجحت ارتفاعاً بنسبة 0.3%.

الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 2% على أساس ربع سنوي، وهو أفضل من الانخفاض الذي كانت أوردته القراءة الأولي وقدّرته بنسبة 0.1%، ولكن أقل من متوسط توقعات السوق بارتفاع 2.5%.

بنك اليابان وتحسن الاقتصاد

وجاء التعديل التصاعدي وسط توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان قد يتخلى عن أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر، مدفوعاً جزئياً بالتعليقات المتشددة الأخيرة لأعضاء مجلس الإدارة أن اليابان تتجه نحو تحقيق هدف البنك المركزي للتضخم البالغ 2%.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعاً لوضع السياسة لمدة يومين في 18 و19 مارس .

في الوقت نفسه انخفض الاستهلاك الخاص الذي يشكل نحو 60% من الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.3% في الربع الرابع، وهو أسوأ قليلاً من الانخفاض بنسبة 0.2% في التقدير الأولي.

وشهدت اليابان الأسبوع الماضي انكماش الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم في يناير للشهر الثاني والعشرين على التوالي، في حين شهد إنفاق الأسر على أساس سنوي في الشهر نفسه أكبر انخفاض في 35 شهراً.

وأسهم الطلب الخارجي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، دون تغيير عن القراءة الأولية.

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