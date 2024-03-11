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بنك التنمية الألماني يمول تطوير ميناء صيد في موريتانيا

3/11/2024 4:27:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتانية وبنك التنمية الألماني، على اتفاق إضافي لتمويل مشروع تطوير ميناء الصيد التقليدي في مدينة نواذيبو بقيمة 2 مليون يورو.

ونقلت وسائل الإعلام الموريتانية، أن المشروع يهدف إلى زيادة توفير الأسماك من خلال تحديث وتحسين البنية التحتية للميناء ما يعزز فرص عمل العاملين في قطاع الصيد من أجل المساهمة في استدامة الموارد البحرية والأمن الغذائي في البلاد.

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وأوضحت أن قطاع الصيد يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الموريتاني من خلال مساهمته في التوازنات الاقتصادية الكلية وفرص النمو وخلق فرص العمل ودوره في الأمن الغذائي ومكافحة الفقر.

المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107959562

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