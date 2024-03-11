بنك التنمية الألماني يمول تطوير ميناء صيد في موريتانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتانية وبنك التنمية الألماني، على اتفاق إضافي لتمويل مشروع تطوير ميناء الصيد التقليدي في مدينة نواذيبو بقيمة 2 مليون يورو.
ونقلت وسائل الإعلام الموريتانية، أن المشروع يهدف إلى زيادة توفير الأسماك من خلال تحديث وتحسين البنية التحتية للميناء ما يعزز فرص عمل العاملين في قطاع الصيد من أجل المساهمة في استدامة الموارد البحرية والأمن الغذائي في البلاد.
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وأوضحت أن قطاع الصيد يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الموريتاني من خلال مساهمته في التوازنات الاقتصادية الكلية وفرص النمو وخلق فرص العمل ودوره في الأمن الغذائي ومكافحة الفقر.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107959562
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