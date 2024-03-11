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معدل البطالة في تركيا يصعد إلى 9.1% خلال يناير

3/11/2024 4:27:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع معدل البطالة المعدل موسمياً في تركيا إلى 9.1% في يناير مقارنة بـ8.9% خلال ديسمبر، فيما صعد عدد العاطلين عن العمل بنحو 85 ألفاً مقارنة بالشهر السابق إلى 3.2 مليون. وزاد معدل البطالة بين الشباب إلى 16.6% مقارنة بـ15.5% في ديسمبر، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي.

كما زاد معدل المشاركة المعدل في القوى العاملة إلى 53.9%، وارتفع المقياس المركب لنقص استخدام العمالة، الذي يطلق عليه اسم“معدل البطالة الواسع” إلى 26.5% مقارنة بـ24.8% في الشهر السابق، حسب بيانات المعهد,

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تأتي هذه البيانات بينما تحاول تركيا تحويل بوصلة اقتصادها لتعزيز سوق العمل والاستثمارات فيها. وتوقع فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي الجديد، انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 مقارنة بـ5.3% في 2022. كما تهدف تركيا إلى خفض النسبة إلى 3.1% في 2024، وفق برنامج الحكومة متوسط الأجل الذي نُشر سبتمبر الماضي.

وأبقى البنك المركزي التركي على تقديراته بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 36% بنهاية 2024، و14% بنهاية العام المقبل، و9% في أواخر 2026.

كما بلغ معدل التضخم في الاقتصاد البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار نحو 65%، وسجل زيادة كبيرة يرجع سببها في الأغلب إلى التيسير النقدي الفائق الذي دعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، حتى تغيير مسار السياسة النقدية بعد إعادة انتخابه في مايو الماضي. ومنذ ذلك الوقت، رفعت تركيا سعر الفائدة الأساسي من 8.5% إلى 45%.


المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107959561

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