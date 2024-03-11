معدل البطالة في تركيا يصعد إلى 9.1% خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع معدل البطالة المعدل موسمياً في تركيا إلى 9.1% في يناير مقارنة بـ8.9% خلال ديسمبر، فيما صعد عدد العاطلين عن العمل بنحو 85 ألفاً مقارنة بالشهر السابق إلى 3.2 مليون. وزاد معدل البطالة بين الشباب إلى 16.6% مقارنة بـ15.5% في ديسمبر، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي.
كما زاد معدل المشاركة المعدل في القوى العاملة إلى 53.9%، وارتفع المقياس المركب لنقص استخدام العمالة، الذي يطلق عليه اسم“معدل البطالة الواسع” إلى 26.5% مقارنة بـ24.8% في الشهر السابق، حسب بيانات المعهد,
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تأتي هذه البيانات بينما تحاول تركيا تحويل بوصلة اقتصادها لتعزيز سوق العمل والاستثمارات فيها. وتوقع فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي الجديد، انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 مقارنة بـ5.3% في 2022. كما تهدف تركيا إلى خفض النسبة إلى 3.1% في 2024، وفق برنامج الحكومة متوسط الأجل الذي نُشر سبتمبر الماضي.
وأبقى البنك المركزي التركي على تقديراته بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 36% بنهاية 2024، و14% بنهاية العام المقبل، و9% في أواخر 2026.
كما بلغ معدل التضخم في الاقتصاد البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار نحو 65%، وسجل زيادة كبيرة يرجع سببها في الأغلب إلى التيسير النقدي الفائق الذي دعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، حتى تغيير مسار السياسة النقدية بعد إعادة انتخابه في مايو الماضي. ومنذ ذلك الوقت، رفعت تركيا سعر الفائدة الأساسي من 8.5% إلى 45%.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107959561
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