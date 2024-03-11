الاستثمار الأوروبي يدعم القطاع الخاص في أوغندا بـ50 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي وبنك تمويل الإسكان الأوغندي، عن شراكة لتوفير 50 مليون يورو؛ لدعم استثمار القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة في أوغندا.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الاثنين، أن التمويل يركز على تيسير حصول المرأة على قروض عن طريق تخصيص ما لا يقل عن نصف الأموال الاستثمارية للأعمال التجارية التي تملكها أو تديرها المرأة، والأموال التي توظف أو تخدم المرأة؛ مما يؤدي إلى إحداث أثر إنمائي أكبر.
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وأشار إلى أن هذه الشراكة تدعم بنك الإسكان الأوغندي، حيث تمويل أنشطة المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة والصحة والصناعة التحويلية والنقل والتجارة والتعليم والطاقة المتجددة والمياه النظيفة.
ولفت إلى أن التعاون بين الجانبين يتماشى مع أولويات أوغندا والاتحاد الأوروبي للمنطقة، حيث يهدف إلى تعزيز النمو الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال دعم المرأة، كما يقع تمكين المرأة أيضًا في صميم رؤية أوغندا لعام 2040، وتوفير فرص أفضل للمرأة هو أحد الدوافع الرئيسية للحد من عدم المساواة بين الجنسين ودفع التحول الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107959560
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