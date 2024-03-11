الاستثمار الأوروبي يدعم القطاع الخاص في أوغندا بـ50 مليون يورو

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي وبنك تمويل الإسكان الأوغندي، عن شراكة لتوفير 50 مليون يورو؛ لدعم استثمار القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة في أوغندا.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الاثنين، أن التمويل يركز على تيسير حصول المرأة على قروض عن طريق تخصيص ما لا يقل عن نصف الأموال الاستثمارية للأعمال التجارية التي تملكها أو تديرها المرأة، والأموال التي توظف أو تخدم المرأة؛ مما يؤدي إلى إحداث أثر إنمائي أكبر.

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وأشار إلى أن هذه الشراكة تدعم بنك الإسكان الأوغندي، حيث تمويل أنشطة المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة والصحة والصناعة التحويلية والنقل والتجارة والتعليم والطاقة المتجددة والمياه النظيفة.

ولفت إلى أن التعاون بين الجانبين يتماشى مع أولويات أوغندا والاتحاد الأوروبي للمنطقة، حيث يهدف إلى تعزيز النمو الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال دعم المرأة، كما يقع تمكين المرأة أيضًا في صميم رؤية أوغندا لعام 2040، وتوفير فرص أفضل للمرأة هو أحد الدوافع الرئيسية للحد من عدم المساواة بين الجنسين ودفع التحول الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

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