دومتي تربح 454.4 مليون جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” بنسبة 71% خلال العام الماضي، لتصل 454.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 265.7 مليون جنيه في 2022.
وزادت مبيعات الشركة في العام الماضي لتصل 7.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات 5.082 مليار جنيه في 2022.
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وكانت قررت شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، تصفية شركة“فريدوم دايري انترناشونال لمنتجات الألبان” التابعة بنسبة 49%.
وأوضحت الشركة، أن قرار التصفية لعدم ممارسة الشركة النشاط، مشيرة إلى أن رأسمالها المدفوع يبلغ 600 ألف دولار.
وقالت إنه جاري السير حاليًا في الإجراءات القانونية للتصفية.
تضاعفت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، لتصل 354.2 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بربح 162.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 5.32 مليار جنيه، مقابل 3.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكانت أقرت الجميعة العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، حساب توزيع الأرباح للعام الماضي بقيمة 70.25 مليون جنيه.
وتقرر توزيع 56.52 مليون جنيه على المساهمين، بواقع كوبون نقدي قدره 20 قرشًا للسهم الواحد.
فيما تبلغ حصة العاملين من توزيعات الأرباح 7.02 مليون جنيه، فيما تقرر توزيع 6.711 مليون جنيه مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، على أن يتم توزيعها على الأعضاء التنفيذيين فقط.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، إجراء توزيعات نقدية بقيمة 56.5 مليون جنيه على المساهمين عن العام الماضي.
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