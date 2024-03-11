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دومتي تربح 454.4 مليون جنيه خلال 2023

3/11/2024 4:27:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” بنسبة 71% خلال العام الماضي، لتصل 454.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 265.7 مليون جنيه في 2022.

وزادت مبيعات الشركة في العام الماضي لتصل 7.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات 5.082 مليار جنيه في 2022.

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وكانت قررت شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، تصفية شركة“فريدوم دايري انترناشونال لمنتجات الألبان” التابعة بنسبة 49%.

وأوضحت الشركة، أن قرار التصفية لعدم ممارسة الشركة النشاط، مشيرة إلى أن رأسمالها المدفوع يبلغ 600 ألف دولار.

وقالت إنه جاري السير حاليًا في الإجراءات القانونية للتصفية.

تضاعفت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، لتصل 354.2 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بربح 162.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 5.32 مليار جنيه، مقابل 3.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت أقرت الجميعة العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، حساب توزيع الأرباح للعام الماضي بقيمة 70.25 مليون جنيه.

وتقرر توزيع 56.52 مليون جنيه على المساهمين، بواقع كوبون نقدي قدره 20 قرشًا للسهم الواحد.

فيما تبلغ حصة العاملين من توزيعات الأرباح 7.02 مليون جنيه، فيما تقرر توزيع 6.711 مليون جنيه مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، على أن يتم توزيعها على الأعضاء التنفيذيين فقط.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، إجراء توزيعات نقدية بقيمة 56.5 مليون جنيه على المساهمين عن العام الماضي.

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