أطباء ينصحون بعدم تناول هذه الأطعمة في وجبة الإفطار

MENAFN - Palestine News Network ) /PNN/ يحرص الناس في شهر رمضان على تناول الأطعمة الشهية، والتي غالبا ما تكون عبارة عن لحوم وأسماك فضلا عن تناول العديد من السكريات، الأمر الذي قد يتسبب في إصابتهم بأمراض كثيرة، قد تصل للموت المفاجئ، وخلال هذا التقرير نكشف الأخطار التي قد تصيب الصائم إذا تناول بعض الأطعمة على وجبة الإفطار، كما نكشف عن الأمراض التي يجب على مصابيها عدم الصيام.

أشخاص يجب ألا يصوموا

قال الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق: "غالباً الصيام قد يمكن تحمله لمرضى القلب ذوي الحالات المستقرة تماما كمرضى قصور الشرايين المزمن الذين ليس لديهم أعراض ذبحة صدرية أو آلام صدرية تضطرهم لأخذ حبوب تحت اللسان أو بخاخات تخفيف آلام الصدر، كذلك لا يتعارض الصيام مع مرضى ضغط الدم المرتفع تحت السيطرة الدوائية، وكذلك مرضى ارتفاع الكولسترول من الممكن أن يستفيدوا من الصيام".

وأضاف شعبان في تصريح لـ "إرم نيوز": "أما مرضى هبوط عضلة القلب الذين يتعاطون أدوية مدرة للبول فيفضل لهم عدم الصيام والأخذ برخصة الإفطار؛ لأن الصيام في وجود أعراض ضعف عضلة القلب ربما يؤدي إلي عواقب سلبية على القلب والرئة والكلى، وربما يتسبب في زيادة نوبات الهبوط الحاد خاصة بعد الإفطار وتناول كميات كبيرة من السوائل بصورة مفاجئة قد لا يتحملها القلب".

واستكمل أستاذ القلب: "كذلك حالات قصور الشريان التاجي غير المستقرة كالجلطة الحديثة أو الذبحة غير المستقرة أو بعد تركيب الدعامات في الأشهر الثلاثة الأولى، وكذلك عقب جراحات القلب المفتوح في حدود شهرين إلى ثلاثة؛ إذ يفضل لهؤلاء الإفطار والتعويض حتى يستطيعوا الالتزام بتوقيتات الأدوية بدقة وشرب كميات مناسبة من السوائل على مدار اليوم بلا زيادة مفرطة أو حرمان لمدة طويلة".

واستطرد جمال شعبان في حديثه عن المرضى الذين يحق لهم الإفطار قائلا: "ومرضى القلب مع وجود أمراض أخرى مصاحبة كمرضى السكر من النوع المعتمد على الأنسولين، أو من النوع صعب السيطرة ويستلزم ذلك الأكل على مدار اليوم، كذلك أيضا مرضى القلب المصحوب بخلل في وظائف الكلي، يفضل لهم عدم الصوم للسماح بعمل تعادلية للسوائل على مدار اليوم بلا حرمان أو تفريط".

نصائح يجب الالتزام بها عند وجبة الإفطار

ووجه الدكتور أحمد حسين أستاذ أمراض الباطنة بالجامعات المصرية نصائح يجب الالتزام بها عند وجبة الإفطار، حتى لا يتعرض أحد لخطر الموت، منها عدم ملء البطن بالطعام في وجبة الإفطار.

وقال الطبيب المصري في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "معظم الناس تشعر بدوخة وصداع وضربات قلب سريعة بعد وجبة الإفطار في رمضان، وأهم أسبابها هو تناول وجبة الإفطار مرة واحدة بسرعة حتى الامتلاء، وخاصة لو كانت تحتوي على سكريات عالية، فيرتفع سكر الدم سريعا، ويرتفع الإنسولين سريعا، ثم ينخفض سكر الدم سريعا، فتشعر بالدوار والصداع".

وتابع أحمد حسين: "كما أن تناول وجبة الإفطار بكمية كبيرة حتى لو كان الطعام صحيا يؤدي إلى امتلاء المعدة بالكامل؛ ما يؤدي إلى سحب أكبر كمية من الدم للمعدة والجهاز الهضمي؛ ما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب كمحاولة للتعويض؛ ما ينتج عنه نقص كمية الدم التي تصل لبقية الجسم، فيشعر الإنسان بالدوخة والصداع".

وأشار إلى أن تناول إفطار به كمية كبيرة من المخللات والملح الموجود بالصلصات والسلطات المختلفة، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند بعض الأشخاص؛ ما يؤدي إلى الشعور بالدوخة والصداع".

وتجنبا لهذه الأعراض أوضح أستاذ الباطنة المصري أنه يجب الإفطار أولا بتناول التمر من (1 إلى 3 تمرات) وكوب الماء، ثم تقسيم الإفطار إلى وجبتين:

الأولى خفيفة، وتتم بعد صلاة المغرب ومهما كان الطعام صحيا فلا يجب الأكل حتى الامتلاء، بحسب قوله.



وحذر الدكتور أحمد حسين من تناول بعض الأطعمة، موضحا: "العرقسوس والكنافة والقطايف تسبب مضاعفات لمرضى القلب والضغط المرتفع والسكر والكولسترول".

مرضى يحظر عليهم الصيام

من جانبه كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني عن الحالات التي يحظر عليها صيام رمضان، مشيرا الى أن أبرز هذه الحالات هي مرضى السكري من النمط الأول.

وأضاف موافي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "مرضى السكر من النمط الأول هم فقط المحظور عليهم الصيام، أما باقي الدرجات من الممكن أن يصوموا ولكن بشرط أن يكون تحليل السكر التراكمي لديهم يتراوح من 5.5 إلى 6.5".

وتابع: "هناك بعض المرضى يجب عليهم عدم الصيام نهائيا، منهم مرضى الفشل الكلوي، ومرضى الأنيميا، ومرضى التليف الكبدي، أما مرضى الضغط المرتفع فيجب عليهم استشارة الطبيب أولا".