الدنمارك: المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام

(MENAFN
- Palestine News Network )
كوبنهاغن/PNN- جددت الدنمارك تأكيدها أن المستعمرات "غير قانونية" بموجب القانون الدولي، ووصفت توسعها أو بناء أي مستعمرات جديدة، بأنه "عقبة كبيرة أمام السلام".
جاء ذلك في منشور لوزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، على حساب الخارجية الدنماركية عبر منصة إكس.
وشاركت الدنمارك، الاتحاد الأوروبي في دعوته إسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء وحدات سكنية جديدة في المستعمرات بالضفة الغربية المحتلة.
وقال راسموسن، إن بلاده "تشارك الاتحاد الأوروبي في دعوة إسرائيل إلى التراجع عن موافقتها الأخيرة على بناء 3426 وحدة سكنية جديدة في المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة".
وفي منشور سابق، أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الموافقة على بناء 3426 وحدة سكنية، مما يزيد من توسيع المستتعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية،
وقال:
إننا "نحث إسرائيل على التراجع عن هذا القرار".
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