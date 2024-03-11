يأتي في لحظة ألم هائل.. بايدن للمسلمين: رمضان كريم

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى المسلمين لمناسبة شهر رمضان، كرس معظمها للحديث عن الحرب في غزة، قائلاً إن رمضان هذا العام " في لحظة ألم هائل".



وقال بايدن إن الحرب في غزة " تسببت

في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني"، وأشار إلى مقتل "أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال"، وأضاف أن الحرب "شردت ما يقرب من مليوني فلسطيني، والعديد منهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى".

وفي بيان نشره موقع البيت الأبيض عبر الإنترنت، قال بايدن إن بلاده ستواصل جهودها "للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل "قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر"، ووعد بأنها "ستواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، مع الإصرار على تسهيل المزيد من الطرق وفتح المزيد من المعابر لتوصيل المزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس".

وخاطب بايدن المسلمين متمنياً لهم "شهراً آمناً وصحياً ومباركاً"، واختتم بالقول: "رمضان كريم".



