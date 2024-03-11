وسط مواجهات واشتباكات...الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة تركزت في طولكرم ونابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اندلعت فجر اليوم الاثنين، مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامها عدة مدن في الضفة الغربية وتنفيذها مداهمات واعتقالات.
وأفادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم من مدخلها الغربي بعدد كبير من الأليات العسكرية بينها جرافتان من طراز D9 وشرعت بعمليات تجريف للشوارع وتدمير البنية التحتية في منطقة دوار العليمي.
كما أعادت قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية عند دوار الشهيد سيف أبو لبدة شرقي المدينة
وأكدت المصادر أن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال على الطريق الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس خلال اقتحام المدينة.
فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، مخيم بلاطة، وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين.
وقال شهود عيان ان جرافة عسكرية مرافقة لقوات الاحتلال نفذت عمليات تجريف عند مدخل المخيم، بحجة إزالة العوائق التي يضعها المقاومون لعرقلة اقتحام المخيم، وألحقت أضرارا ودمارا كبيرا بممتلكات المواطنين.
وأضاف أن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص وألقوا باتجاهها عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع.
كما اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان ادت الى اصابة شاب برصاص الاحتلال بمحيط مخيم بلاطة، وتلقى العلاج ميدانيا.
وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال المواطن "أسامة نواف نجم" من منزله في بلدة قبلان جنوب نابلس.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد سعيد حماد بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته في حي البالوع بمدينة البيرة.
وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية في البلدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد العزيز موسى عاصي، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.
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