فارس: هناك مخططات عدوانية حاقدة تشغل عقل نتنياهو وعصابته ‎

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس صباح اليوم الاثنين، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو، والمتمثل بطلب من بعض وزرائه توفير أماكن اعتقال جديدة.
وقال فارس " عقل نتنياهو مزدحم بالمخططات العدوانية الحاقدة، وأن ما صدر عنه من قرار تجهيز وتحضير أماكن اعتقال جديدة، يؤكد بالشكل القاطع قراره بمواصلة الحرب على الشعب الفلسطيني لأطول فترة ممكنة ".
وأضاف فارس " عقد نتنياهو اجتماعاً امس الأحد في تل أبيب مع عدد من وزرائه، ضم كل من " وزراء الدفاع والمالية والأمن القومي، طالبهم فيه بتنفيذ القرار، والاستعداد لما هو قادم، حيث أصدر تعليماته لتجهيز أماكن اعتقال جديدة ، مما يعني أن سلسلة الاعتقالات ستبقى في منحنى تصاعدي ضد شعبنا الأعزل".
ودعا فارس أبناء الشعب الفلسطيني وكافة القوى الفاعلة للتصدي للإجراءات والقرارات الاسرائيلية، كما دعا المجتمع الدولي وتحديدا قوى الإقليم والقوى المتداخلة الأخرى إلى العمل على كبح جماح نتنياهو وحكومته الفاشية، والتي تسعى بشكل حثيث لتوسيع دائرة الصراع وتعميق وتوسيع عدوانها على الشعب الفلسطيني.
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