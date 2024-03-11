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فارس: هناك مخططات عدوانية حاقدة تشغل عقل نتنياهو وعصابته ‎

3/11/2024 4:25:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس صباح اليوم الاثنين، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو، والمتمثل بطلب من بعض وزرائه توفير أماكن اعتقال جديدة.
وقال فارس " عقل نتنياهو مزدحم بالمخططات العدوانية الحاقدة، وأن ما صدر عنه من قرار تجهيز وتحضير أماكن اعتقال جديدة، يؤكد بالشكل القاطع قراره بمواصلة الحرب على الشعب الفلسطيني لأطول فترة ممكنة ".
وأضاف فارس " عقد نتنياهو اجتماعاً امس الأحد في تل أبيب مع عدد من وزرائه، ضم كل من " وزراء الدفاع والمالية والأمن القومي، طالبهم فيه بتنفيذ القرار، والاستعداد لما هو قادم، حيث أصدر تعليماته لتجهيز أماكن اعتقال جديدة ، مما يعني أن سلسلة الاعتقالات ستبقى في منحنى تصاعدي ضد شعبنا الأعزل".
ودعا فارس أبناء الشعب الفلسطيني وكافة القوى الفاعلة للتصدي للإجراءات والقرارات الاسرائيلية، كما دعا المجتمع الدولي وتحديدا قوى الإقليم والقوى المتداخلة الأخرى إلى العمل على كبح جماح نتنياهو وحكومته الفاشية، والتي تسعى بشكل حثيث لتوسيع دائرة الصراع وتعميق وتوسيع عدوانها على الشعب الفلسطيني.

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