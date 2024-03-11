تطورات اليوم الـ 157.. الغزّيون يتناولون سحورهم الأول على صوت القذائف

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- استقبل أهالي قطاع غزة، الإثنين، شهر رمضان على وقع الحرب المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك مع تفاقم الجوع الذي بلغ مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، وسط الدمار الشامل الذي طاول البنية التحتية والأحياء السكنية.
وبالتزامن مع موعد السحور، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وكثفت الغارات على منطقة خربة العدس شرقي مدينة رفح ومخيم النصيرات وسط القطاع.
واستشهد العشرات وأصيب المئات بجروح متفاوتة، وذلك جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ 157 من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31045 شهيدا و72654 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث ارتكب الجيش الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدا و130 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.
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