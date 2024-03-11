تطورات اليوم الـ 157.. الغزّيون يتناولون سحورهم الأول على صوت القذائف

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- استقبل أهالي قطاع غزة، الإثنين، شهر رمضان على وقع الحرب المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك مع تفاقم الجوع الذي بلغ مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، وسط الدمار الشامل الذي طاول البنية التحتية والأحياء السكنية.



وبالتزامن مع موعد السحور، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وكثفت الغارات على منطقة خربة العدس شرقي مدينة رفح ومخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد العشرات وأصيب المئات بجروح متفاوتة، وذلك جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ 157 من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31045 شهيدا و72654 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث ارتكب الجيش الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدا و130 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.