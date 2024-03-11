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مع حلول شهر رمضان: الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية وينشر 23 كتيبة في أنحاء الضفة

3/11/2024 4:25:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- شددت
سلطات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية، ونشرت بموجبها 23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت، مساء الأحد، دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح واحتجزت المواطنين على أبواب المسجد الأقصى وأعاقت وصولهم إليه، حيث فرضت قيودا على دخول الشبان
للأقصى لأداء التراويح، وسمح بدخول النساء من سن 40.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.

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