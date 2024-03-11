إطلاق متجر AppGallery HUAWEI باقة من العروض والمكافآت المذهلة بشهر رمضان

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- Golin Mena) استعدوا لشهر رمضان مميّز مع متجر AppGallery HUAWEI، أحد أفضل أسواق للتطبيقات في العالم، واستمتعوا بتجربة لا تنسى.
وفي هذا الموسم الرمضاني، لن يقتصر متجر AppGallery على مجرد تقديم المكافآت فحسب، بل سيقدم أيضاً تجارب جذابة وممتعة للمستخدمين، حيث يصطحبهم في رحلة أخاذة على مدى شهر كامل مليئة بالأنشطة المشوّقة والمحفّزة والمحتوى الحصري. كما سيتمكن المستخدمون من المشاركة في العديد من الأنشطة المتنوعة والفوز بجوائز رائعة، ومن ضمنها أجهزة هواوي الرائدة وقسائم الاسترداد النقدي القابلة للاستبدال في تطبيقاتهم وألعابهم المفضلة.
يمكن للمستخدمين الانضمام إلى حملة "لڤلها" (Level Up) التي تشمل أكثر الألعاب رواجاً والحصول على مكافآت نقدية قيّمة بالإنفاق على تطبيقات وألعاب مختارة. كذلك، تقدم حملة "البحث عن الكنز" للمستخدمين تجربة مثيرة لاستكشاف الألعاب والتطبيقات وجمع القسائم والمفاتيح لفتح الصندوق والفوز بجوائز رائعة.
وبالنظر إلى ما سيزخر به من عروض وأنشطة عديدة ومتنوعة خلال شهر رمضان، فإن لدى متجر AppGallery بالتأكيد خيارات تتماشى مع ميول وتفضيلات الجميع. اكتشف عالماً من العروض الأخاذة، والتجارب المجزية، وأحدث التطبيقات والألعاب، وجميعها مصمّمة لتعزيز تجربتكم الرمضانية وجعلها أكثر تميّزاً.
تتوفر عروض متجر AppGallery الرمضانية لجميع المستخدمين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت والبحرين والعراق ومصر وتونس والمغرب.
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نبذة عن متجر HUAWEI AppGallery – أحد أفضل 3 أسواق للتطبيقات على النطاق العالمي
يُعدّ متجر متجر HUAWEI AppGallery بمثابة نظام إيكولوجي ذكي ومبتكر يتيح للمطورين إنشاء وتقديم تجارب فريدة إلى المستهلكين. كما تلعب خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) دوراً رئيسياً في دمج وتوحيد التطبيقات على مختلف الأجهزة، وهو ما يوفر تجربة تعامل واستكشاف أكثر سلاسة وملاءمة.
ومن خلال متجر HUAWEI AppGallery، نسعى إلى بلورة رؤيتنا المتمثلة في جعله منصة متكاملة لتوزيع التطبيقات المفتوحة والمبتكرة والتي يمكن لجميع المستهلكين الوصول إليها بسهولة، ونحرص، في الوقت ذاته، على حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم بشكل صارم، مع تزويدهم بتجربة تعامل واستكشاف فريدة وذكية. وباعتباره من أحد أفضل ثلاث أسواق عالمية للتطبيقات، يقدم متجر HUAWEI AppGallery مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية التي تتوزع إلى 18 فئة، من ضمنها التصفح والنقل والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك. ويتوفر متجر HUAWEI AppGallery في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويضم قاعدة مستخدمين عالمية قوامها 580 مليون مستخدم شهري نشط. كما أبرمت هواوي شراكات مع 5.4 مليون مطور في جميع أنحاء العالم.
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