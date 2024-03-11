ألمانيا ترحب بفكرة لندن حول صواريخ تاوروس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعربت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك عن تأييدها لفكرة نظيرها البريطاني حول شراء لندن صواريخ Taurus الألمانية ونقل صواريخ ستورم شادو البريطانية إلى أوكرانيا.وقالت الوزيرة الألمانية في حديث لقناة ARD: "سيكون ذلك خيارا جيدا فعلا".

وأشارت الوزيرة إلى أنه حدث بالفعل "تبادل دائري" مماثل للأسلحة في فترات سابقة .

في وقت سابق، قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، إن بلاده مستعدة لمساعدة ألمانيا في حل القضايا المتعلقة باحتمال توريد صواريخ كروز الألمانية من طراز Taurus إلى أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة Sueddeutsche Zeitung، أن بلاده يمكنها النظر في خيار شراء الصواريخ الألمانية ونقل صواريخ ستورم شادو إلى كييف.

ونوه كاميرون بأنه لا يعتقد أن توريد الصواريخ المجنحة إلى أوكرانيا، سيؤدي بالضرورة إلى تصعيد الصراع.