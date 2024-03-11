ألمانيا ترحب بفكرة لندن حول صواريخ تاوروس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعربت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك عن تأييدها لفكرة نظيرها البريطاني حول شراء لندن صواريخ Taurus الألمانية ونقل صواريخ ستورم شادو البريطانية إلى أوكرانيا.
وقالت الوزيرة الألمانية في حديث لقناة ARD: "سيكون ذلك خيارا جيدا فعلا".
وأشارت الوزيرة إلى أنه حدث بالفعل "تبادل دائري" مماثل للأسلحة في فترات سابقة .
في وقت سابق، قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، إن بلاده مستعدة لمساعدة ألمانيا في حل القضايا المتعلقة باحتمال توريد صواريخ كروز الألمانية من طراز Taurus إلى أوكرانيا.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة Sueddeutsche Zeitung، أن بلاده يمكنها النظر في خيار شراء الصواريخ الألمانية ونقل صواريخ ستورم شادو إلى كييف.
ونوه كاميرون بأنه لا يعتقد أن توريد الصواريخ المجنحة إلى أوكرانيا، سيؤدي بالضرورة إلى تصعيد الصراع.
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