إسرائيل تجدد دعوتها غوتيريش للاستقالة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الأمين العام أنطونيو غوتيريش للاستقالة، معتبرا أنه "لا يفعل شيئا سوى الكلام الفارغ والضغط على بلدنا لوقف الحرب".



واعتبر إردان أن مسلمي إسرائيل يتخذون رمضان ذريعة لمزيد من العنف والإرهاب، وفقا لما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.



يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدعو فيها إسرائيل غوتيريش للاستقالة، بعد دعوته لوقف الحرب على قطاع غزة.

