إسرائيل تجدد دعوتها غوتيريش للاستقالة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الأمين العام أنطونيو غوتيريش للاستقالة، معتبرا أنه "لا يفعل شيئا سوى الكلام الفارغ والضغط على بلدنا لوقف الحرب".
واعتبر إردان أن مسلمي إسرائيل يتخذون رمضان ذريعة لمزيد من العنف والإرهاب، وفقا لما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدعو فيها إسرائيل غوتيريش للاستقالة، بعد دعوته لوقف الحرب على قطاع غزة.
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