فيديو لغوريلا تطارد امرأتين بحديقة حيوانات في امريكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو للحظة التي قامت بها غوريلا بمطاردة امرأتين من حراس حديقة الحيوان في أمريكا.
يمكن رؤية إحدى موظفات حديقة الحيوان وهي تحاول يائسة التغلب على الغوريلا سيلفر باك، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو يطاردها في مقطع TikTok تمت مشاركته عبر الإنترنت، يوم الخميس.
الغوريلا الغاضبة تركت سلة طعام أثناء مطاردتها الموظفة التي تختبئ خلف باب في القفص.
وسجل زوار المنشأة في تكساس محاولات المرأتين للفرار عندما وقع الحادث في أكتوبر/تشرين الأول.
ويمكن سماع صوت القيمين على حديقة الحيوان الآخرين وهم يلهثون وينضمون إلى طلب التدخل لمساعدة الموظفتين. وقالت حديقة الحيوان لموقع "DailyMail": "كل يوم، ينقل حراس الحديقة مجموعة الغوريلا إلى موطنهم الداخلي حتى يتمكن الحراس من وضع غداء الحيوانات في موطنهم الخارجي، لكن هذا لم يحدث في ذلك اليوم. بسبب خطأ الحارس، فدخل الموظفون إلى الفناء غير مدركين أن الغوريلا لا تزال في الخارج". وأضافت: "بفضل معرفتهم وخبرتهم، تمكنوا من التعامل مع الموقف بهدوء وتمكنوا من الخروج من الفناء بأمان".
اختبأت الموظفة الثانية خلف شجرة بينما كانت الغوريلا تنظر إليها، ودخلت في مواجهة معها. في النهاية تراجعت الغوريلا، وتمكنت حارسة حديقة الحيوان الثانية من الركض إلى مكان آمن خلف الباب المغلق، حيث تختبئ المرأة الأولى.
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