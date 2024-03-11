فيديو لغوريلا تطارد امرأتين بحديقة حيوانات في امريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو للحظة التي قامت بها غوريلا بمطاردة امرأتين من حراس حديقة الحيوان في أمريكا.



يمكن رؤية إحدى موظفات حديقة الحيوان وهي تحاول يائسة التغلب على الغوريلا سيلفر باك، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو يطاردها في مقطع TikTok تمت مشاركته عبر الإنترنت، يوم الخميس.

الغوريلا الغاضبة تركت سلة طعام أثناء مطاردتها الموظفة التي تختبئ خلف باب في القفص.



وسجل زوار المنشأة في تكساس محاولات المرأتين للفرار عندما وقع الحادث في أكتوبر/تشرين الأول.

ويمكن سماع صوت القيمين على حديقة الحيوان الآخرين وهم يلهثون وينضمون إلى طلب التدخل لمساعدة الموظفتين. وقالت حديقة الحيوان لموقع "DailyMail": "كل يوم، ينقل حراس الحديقة مجموعة الغوريلا إلى موطنهم الداخلي حتى يتمكن الحراس من وضع غداء الحيوانات في موطنهم الخارجي، لكن هذا لم يحدث في ذلك اليوم. بسبب خطأ الحارس، فدخل الموظفون إلى الفناء غير مدركين أن الغوريلا لا تزال في الخارج". وأضافت: "بفضل معرفتهم وخبرتهم، تمكنوا من التعامل مع الموقف بهدوء وتمكنوا من الخروج من الفناء بأمان".

اختبأت الموظفة الثانية خلف شجرة بينما كانت الغوريلا تنظر إليها، ودخلت في مواجهة معها. في النهاية تراجعت الغوريلا، وتمكنت حارسة حديقة الحيوان الثانية من الركض إلى مكان آمن خلف الباب المغلق، حيث تختبئ المرأة الأولى.

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