الانتقالي الجنوبي في اليمن يدشن آليات بحرية لحماية خطوط الملاحة الدولية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، دخول عدد من الآليات الجديدة للخدمة ضمن القوات البحرية، في إطار جهود حماية المياه الإقليمية وخطوط الملاحة الدولية.

وقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، إن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في مساعدة القوات البحرية على القيام بمهامها، في ظل ما تشهده المياه الإقليمية من تصعيد مستمر من قبل المليشيات الحوثية في استهداف خطوط الملاحة الدولية.

ودعا الزبيدي خلال تدشين عمل الآليات البحرية الجديدة، قيادة قوات التحالف العربي والتحالف الدولي، لدعم قوات المجلس الانتقالي البحرية، لجهة التدريب والتأهيل، وتعزيزها بالإمكانيات لتكون عنصرا فاعلا في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وحماية خطوط الملاحة الدولية.

بدوره، قال وزير الدفاع في "المجلس الانتقالي الجنوبي" محسن الداعري إن إدخال هذه القطع الجديدة إلى القوات البحرية، يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البحرية، والدفاع الساحلي، مؤكدا أن لدى قواتنا البحرية ما يكفي من القادة والكوادر الفنية التي تمكنها من استعادة دورها الريادي في حماية المياه الإقليمية وتأمين خطوط الملاحة الدولية.

روسيا اليوم