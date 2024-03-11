أسير أوكراني: قواتنا تركت جنودها وهربت من أفدييفكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الأسير الأوكراني فيتالي تسالكو إن قوات نظام كييف خلال فرارها من أفدييفكا، تركت جنودها في مواقعهم، ومن بين هذه الوحدات المتروكة كانت مجموعته التي استسلمت للجيش الروسي.وذكر تسكالو، وهو من مواليد عام 1992 وتمت تعبئته في 28 فبراير 2022، أنه تم إرسال وحدته إلى مواقع بالقرب من أفدييفكا في 23 فبراير، وهناك تركتهم القيادة ولم تتواصل معهم بعد ذلك.

وأضاف: "بقينا في الموقع لمدة ستة أيام، بدون أي تبديل رغم أنه وفقا للقاعدة المتبعة يتم تبديل العناصر مرة كل يومين. نفد منا الطعام والماء وتوقف عمل جهاز الاتصال اللاسلكي (شحن البطارية). أدركنا أنهم تركونا نواجه مصيرنا لوحدنا. قررنا الخروج ومعرفة ما حدث. خرجنا ولكننا لم نعثر على أية قوات صديقة. توجهنا على الأقدام إلى المكان الذي أحضرتنا إليه السيارة سابقا، وهناك شاهدنا العسكريين الروس فقمنا بتسليم سلاحنا لهم. وكان ذلك في 28 فبراير من هذا العام في قرية سيفيرنويه".

وزعم تسكالو بأنه علم مكان تواجد وحدته، فقط عندما وقع في قبضة الجيش الروسي، لأن قيادة القوات الأوكرانية لم تبلغ عن الاتجاه الذي سيتم نقل وحدته إليه.

أفدييفكا هي إحدى الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك، وحولتها القوات الأوكرانية إلى منطقة محصنة قوية، وقامت من هناك بقصف المناطق السكنية في دونيتسك منذ عام 2014.

روسيا اليوم