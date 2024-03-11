الطاقة تبحث سبل توسيع نطاق حلول الطاقة الحرارية الأرضية للتدفئة والتبريد في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، ورشة عمل حول توسيع نطاق استخدام الطاقة الحرارية الأرضية السطحية للتدفئة والتبريد في الأردن، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وبالشراكة مع الحكومة الهولندية.



وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في كلمة له خلال افتتاح الورشة أن الأردن حقق نجاحا كبيرا في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، ونسعى الى تنويع هذه المصادر بالنظر إلى الطاقة الحرارية الجوفية لمساعدتنا في تحقيق هدفنا في مؤشر كثافة استخدام الطاقة المرتفع بالأساس، ولكن بالمقابل فإن فاتورة الطاقة مرتفعة، لذا فإن التفكير في هذا النوع من الطاقة يعتبر أمر مجدٍ.



ولفت الخرابشة إلى أن الطاقة الحرارية الأرضية لأغراض التدفئة والتبريد مستخدمة بشكل تجاري في بلدان عديدة، ولكنها لا تزال غير مستغلة في الأردن، وفي الوقت الذي تستهلك فيه التدفئة والتبريد جزءًا كبيرًا من الطاقة في القطاعات المنزلية والصحية والسياحية في الأردن، فالأمر يستدعي منا النظر في أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية السطحية كتقنية مجربة لتلبية الطلب على التدفئة والتبريد لمختلف أنواع المرافق، وهذا يساهم في تسريع تحول الأردن إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة، والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالعمل المناخي والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتقليل الانبعاثات.



وشكر الخرابشة مؤسسة التمويل الدولية على مبادرتها في تشجيع استخدام الطاقة الحرارية الأرضية ودعم العمل الجماعي لتعزيز الحوار حول الفرص والتحديات المحتملة لذلك، وعملها في مساعدة الدول في الإيفاء بالتزاماتها وتخفيض درجة حرارة الأرض.



من جهته، يرى المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان/ خواجا أفتاب أحمد أن استخدام الطاقة الحرارية الأرضية السطحية يعتبر حلا فعالا ومستداما للطاقة في التدفئة والتبريد في الأردن وذلك لامكانياتها في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإزالة الكربون، وباعتبارها تقنية مجربة ومستخدمة في المنازل الفردية أو الأحياء ومناطق بأكملها، لافتا الى أن نصف إجمالي استهلاك الطاقة في جميع أنحاء العالم تذهب لتوفير التدفئة والتبريد للمباني، ويتم توليد غالبية هذه الطاقة من الوقود الأحفوري، ولتحقيق هدف إزالة الكربون، يجب زيادة تقنيات التدفئة والتبريد النظيفة من 20% إلى 50% بحلول عام 2030.



وأضاف أن المبادرة مهمة للأردن بسبب ما يواجهه من مخاطر في تغير المناخ، إضافة الى أنه واحدة من أكثر بلدان العالم معاناة من الشح المائي، ورغم ذلك فقد برز الأردن كقائد إقليمي في العمل المناخي، وقطع خطوات كبيرة في سياساته وتشريعاته والتزاماته المناخية، واليوم، يأتي حوالي ثلث الكهرباء في الأردن من مصادر متجددة، مع خطط وتطلعات الدولة لزيادتها بحلول عام 2030، لافتا الى ريادة الأردن في مجال التنمية المستدامة، الأمر الذي تشهده مؤسسة التمويل الدولية، بشكل مباشر مراراً وتكراراً.