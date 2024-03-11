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مهيدات: غذاء ودواء الأردنيين آمن وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية في رمضان

3/11/2024 3:10:08 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن المؤسسة لا تتعرض لأية ضغوط من أي جهة، مشددا أن غذاء الأردنيين ودوائهم آمن والمؤسسة تعمل على تطبيق القانون وحماية المواطنين من أي مخالفات في هذا القطاع المهم.
وقال مهيدات اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن غذاء ودواء الأردنيين آمن، وأنه سيكون هناك رقابة وتفتيش بشكل مشدد على المنشآت الغذائية عالية الخطورة خلال شهر رمضان وخاصة على المطاعم وسيارات توصيل الأغذية ومشتقات الألبان والملاحم والعروض في المولات والمؤسسات التجارية حيث سيتم تأمين عدد كافٍ من المفتشين لتغطية الرقابة على تلك المنشآت.
وأضاف أن المؤسسة تتأكد من توفر الاشتراطات الصحية للمنشآت والعاملين فيها وخلوهم من الأمراض السارية، بالإضافة للرقابة على مدخلات الإنتاج سواءً للأغذية التي يرتفع الطلب عليها خلال رمضان بالإضافة للعصائر والأصباغ المستخدمة فيها.
ودعا مهيدات المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات يرونها في المنشآت انطلاقا من الدور التشاركي للمواطن مع المؤسسة، مؤكدا أن المواطن شريك استراتيجي وأن معظم الطلعات التفتيشية على المنشآت الغذائية مصدرها ملاحظات وشكاوى واردة من قبل المواطنين.
وعبر مدير المؤسسة عن ثقته بالصناعات الوطنية وجودتها العالية وأن بعض المخالفات التي ترتكبها بعض الجهات لا يمكن من خلالها التعميم على كافة الصناعات، مشددا على دور المؤسسة في الرقابة والتفتيش على غذاء ودواء الأردنيين والتأكد من مأمونيته التزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على غذاء المواطنين والتأكد من سلامته.

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