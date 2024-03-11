الوكالة الأوروبية للبيئة : أوروبا قد تواجه أوضاعا كارثية بسبب تغير المناخ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة، اليوم الإثنين، من أن أوروبا قد تواجه أوضاعا كارثية بسبب تغير المناخ.



وقدمت الوكالة أول تقرير لها حول تقييم المخاطر المناخية في أوروبا وبينت أن "الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي شاهدناها في السنوات الأخيرة في أوروبا سوف تتفاقم وتؤثر في الظروف المعيشية في كل أنحاء القارة".

وقالت مديرة الوكالة لينا يلا مونونيني :" إن المخاطر التي تفرضها المخاوف المناخية تنمو بشكل أسرع من استعدادنا المجتمعي، وإن هذه الأحداث تمثل الوضع الطبيعي الجديد ويجب أن تكون أيضا بمثابة طلقة تحذيرية".

وعرض تقرير الوكالة الأوروبية للبيئة 36 للمخاطر المناخية الرئيسية للقارة، يستدعي 21 منها إجراءات فورية، وثمانية تتطلب استجابة طارئة.