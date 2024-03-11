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مقتل 26 شخصا وفقدان 11 آخرين في فيضانات جزيرة سومطرة الإندونيسية

3/11/2024 3:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت اليوم الاثنين حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 26 قتيلا و11 مفقودا، وفق ما أكده مسؤول في خدمات الإسعاف.

وتسببت أمطار غزيرة الخميس بالكارثة في مقاطعة سومطرة الغربية، حيث فاضت أنهر واجتاحت الانزلاقات الأرضية منازل.
وقال المتحدث في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري إن "11 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين فيما عثر على 26 قتيلا"، مرجحا أن يرتفع عدد الضحايا.

روسيا اليوم

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